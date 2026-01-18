Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.6°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Alcalde de Concepción confirma 10 personas desaparecidas por incendios forestales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Autoridad comunal advirtió que el fuego se mantiene cercano a zonas habitadas, mientras continúan las labores de combate en un escenario de condiciones climáticas adversas.

Alcalde de Concepción confirma 10 personas desaparecidas por incendios forestales
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío mantiene en alerta a la comuna de Concepción, luego de que se confirmara la existencia de al menos 10 personas desaparecidas en el contexto de los siniestros activos en la zona.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, señaló que los reportes disponibles hasta ahora dan cuenta de personas cuyo paradero aún no ha podido ser confirmado, en medio de un escenario marcado por condiciones climáticas adversas y un complejo despliegue de recursos para el combate del fuego.

En entrevista con CNN Chile, la autoridad comunal explicó que las labores de control se han visto dificultadas, "todavía no han desplegado FF.AA. en la zona", sostuvo.

Muñoz advirtió además sobre la cercanía de las llamas a sectores habitados, en especial en el sector de Palomares, donde se mantiene un foco activo. Según detalló, el fuego se encuentra "a un par de metros de las casas", lo que incrementa el riesgo para la población.

Palomares corresponde al primer sector urbano al ingresar por el acceso sur de Concepción y se emplaza en un área colindante con zonas boscosas, condición que ha elevado la preocupación de las autoridades mientras continúan las labores de contención del incendio.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada