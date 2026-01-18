Alcalde de Concepción confirma 10 personas desaparecidas por incendios forestales

La emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío mantiene en alerta a la comuna de Concepción, luego de que se confirmara la existencia de al menos 10 personas desaparecidas en el contexto de los siniestros activos en la zona.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, señaló que los reportes disponibles hasta ahora dan cuenta de personas cuyo paradero aún no ha podido ser confirmado, en medio de un escenario marcado por condiciones climáticas adversas y un complejo despliegue de recursos para el combate del fuego.

En entrevista con CNN Chile, la autoridad comunal explicó que las labores de control se han visto dificultadas, "todavía no han desplegado FF.AA. en la zona", sostuvo.

Muñoz advirtió además sobre la cercanía de las llamas a sectores habitados, en especial en el sector de Palomares, donde se mantiene un foco activo. Según detalló, el fuego se encuentra "a un par de metros de las casas", lo que incrementa el riesgo para la población.

Palomares corresponde al primer sector urbano al ingresar por el acceso sur de Concepción y se emplaza en un área colindante con zonas boscosas, condición que ha elevado la preocupación de las autoridades mientras continúan las labores de contención del incendio.