Alerta roja en Limache: Incendio forestal obliga evacuación preventiva

La tarde de este jueves, la comuna de Limache, en la Región de Valparaíso, fue declarada bajo Alerta Roja debido a un incendio forestal que presenta una amenaza zonas habitadas.

La emergencia motivó la evacuación preventiva de los residentes del sector Hacienda Limache, coordinada a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Las llamas habrían comenzado en una edificación antes de alcanzar la vegetación circundante. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el rápido despliegue de recursos ha sido fundamental para contener la propagación.

Estado actual del incendio

El director regional de la CONAF, Mauricio Núñez, entregó un balance sobre la situación, destacando que los esfuerzos se concentran en evitar el daño a infraestructuras.

Según explicó Núñez: "En este momento el incendio se encuentra activo con baja intensidad y avance lento. Se ha desplegado un trabajo bastante rápido con el puesto de mando único, con bastantes recursos. Están trabajando cinco brigadas, un helicóptero, tres aviones y también el cuerpo de bomberos de Limache".

A pesar de que el área comprometida es limitada, la cercanía con viviendas obligó a elevar los protocolos de seguridad. La autoridad forestal detalló que: "Al momento lleva una superficie afectada de 5.000 metros cuadrados de pastizal matorral", explicó.

Brigadas terrestres de la Conaf y efectivos de Bomberos de Limache permanecen en la zona realizando labores de mitigación y vigilancia para evitar rebrotes del incendio.

Aunque la intensidad del fuego ha disminuido, la Alerta Roja se mantiene vigente hasta que se declare la extinción total del siniestro.