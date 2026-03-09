Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Alerta Roja en Valparaíso por incendio forestal en Cerro Jiménez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El fuego se inició en el sector Miguel Ángel Alto y se propagó rápidamente hacia zonas cercanas a viviendas.

Equipos de Bomberos y brigadas de Conaf trabajan con apoyo aéreo para controlar la emergencia.

Alerta Roja en Valparaíso por incendio forestal en Cerro Jiménez
 Cedida

Brigadistas han logrado disminuir la intensidad del incendio, aunque la emergencia sigue activa.

Una compleja emergencia forestal se registra la tarde de este lunes en la parte alta de Valparaíso, específicamente en el cerro Jiménez, donde la rápida propagación del fuego llevó a las autoridades a declarar Alerta Roja para la comuna y solicitar la evacuación preventiva de los sectores más expuestos.

Debido a la cercanía de las llamas con áreas residenciales, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) activó el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para evacuar el sector Miguel Ángel Alto.

La medida busca resguardar a los habitantes ante el riesgo de que el incendio avance hacia zonas pobladas.

Despliegue de recursos

El combate del incendio se realiza con un amplio despliegue de recursos terrestres y aéreos. En el lugar trabajan carros de Bomberos de Valparaíso, brigadas terrestres de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), además de helicópteros y aviones que realizan descargas de agua para contener las llamas.

Las labores de brigadistas y voluntarios han permitido disminuir la intensidad inicial del fuego, aunque la emergencia continúa activa y bajo monitoreo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar las alertas de evacuación y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para evitar la propagación del incendio.

