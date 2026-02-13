Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Alerta roja para Pudahuel por avance de incendio forestal

En alerta roja se encuentra la capitalina comuna de Pudahuel por el avance de un incendio forestal registrado en el sector de Noviciado la tarde de este viernes, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

La emergencia, que hasta el momento lleva consumidas cerca de 1,5 hectáreas de vegetación, ha provocado un amplio despliegue de recursos de emergencia y generado complicaciones en el tránsito vehicular de la zona.

La proximidad a hogares y centros laborales, sumado a la presencia de vegetación seca, aumenta el riesgo de que el fuego se descontrole de forma rápida y mantiene en alerta a las autoridades.

