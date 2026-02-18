Alerta roja y orden de evacuación por incendio forestal en Lampa

Senapred declaró este miércoles una alerta roja y emitió una alerta SAE para la comuna de Lampa debido a un incendio forestal de rápida propagación que afecta, principalmente, al sector de Noviciado.

Dada la magnitud del incendio y la velocidad con la que avanzan las llamas, se encuentran trabajando en el lugar los cuerpos de bomberos de Colina, Lampa, Quinta Normal y Tiltil, además de personal de Conaf.

La orden de evacuación pesa sobre la comunidad La Resiliencia, y las autoridades llaman a seguir las instrucciones de los equipos de emergencia y a mantenerse informados por canales oficiales.