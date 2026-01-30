Biobío: Retiran 30 toneladas de ropa donada en mal estado en zonas de catástrofe

Las autoridades de la Región del Biobío han emitido un urgente llamado a la solidaridad responsable ante el aumento de flujo de personas que se espera para este fin de semana en las zonas afectadas por los incendios forestales.

La principal preocupación radica en la gestión de residuos y suministros, luego de que se confirmara que cerca de 30 toneladas de ropa donada han tenido que ser retiradas por no estar en condiciones dignas para el uso humano.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, fue enfático en señalar que la acumulación de vestimenta está generando focos de insalubridad que preocupan a los propios damnificados.

"Hoy día los mismos vecinos nos dicen: 'Por favor, alcalde, evitemos foco de insalubridad. No necesitamos hoy día más ropa'. Nos piden retirar mucha ropa que está acumulada", manifestó el jefe comunal.

Vera aclaró que, si bien la necesidad de vestuario podría resurgir en un par de semanas, en el corto plazo el exceso de textiles está obstaculizando las labores de limpieza y recuperación de los terrenos.

Otro punto crítico abordado por la autoridad comunal es la instalación de baños químicos por parte de particulares y empresas privadas. El alcalde solicitó formalmente que cualquier donación de este tipo sea canalizada a través del municipio para asegurar su mantenimiento básico.

"Si no nos avisan a nosotros dónde están los baños químicos, no podemos hacer el proceso de limpieza", advirtió Vera, explicando que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) requiere realizar una georreferenciación de cada unidad para incluirla en las rutas de sanitización y vaciado periódico que gestiona el Estado.