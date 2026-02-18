Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Bomberos y Conaf combaten incendio en Villa Alemana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
En combate se encuentra un incendio en la comuna de Villa Alemana, en la Región de Valparaíso, que hasta el momento ha afectado a media hectárea de vegetación.

El director regional de Senapred, Christian Cardemil, informó "que en la comuna de Villa Alemana se encuentra un incendio forestal activo con una extensión de cinco mil metros cuadrados y que está siendo combatido por capacidades aéreas y terrestres de Conaf, con apoyo de los cuerpos de Bomberos de las comunas de Quilpué y de Villa Alemana".

"El incendio se encuentra actualmente sin avance y hasta el momento no ha producido daños a las personas ni a estructuras", precisó.

