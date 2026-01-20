11:00 - | Juan Carlos Field, presidente nacional de Bomberos, por incendio forestal en La Araucanía: Cualquier emergencia que se presente y se expanda, tenemos el apoyo del resto de Chile a través del sistema nacional de operaciones.

10:59 - | Juan Carlos Field, presidente nacional de Bomberos, por ley de incendios: Todo lo que sea tener más rigidez y castigar a las personas que generen incendios, sin duda, que agradecidos como institución.

10:58 - | Juan Carlos Field, presidente nacional de Bomberos: Cualquier persona de nuestra institución que lo pillemos en una acción incorrecta, no tendremos timidez de denunciar inmediatamente.

10:54 - | Juan Carlos Field, presidente nacional de Bomberos: La intencionalidad mata personas. No quiero que ningún bombero fallezca por acciones sin precedentes o personas insanas que inician incendios. No podemos naturalizar la muerte de un bombero y de cualquier persona de Chile.

10:49 - | Juan Carlos Field, presidente nacional de Bomberos: El Gobierno de Chile sin duda nos ha entregado importantes aportes con el fin de seguir adelante, pero no los suficientes. Nuestro presupuesto hoy en día es mejor pero no óptimo.

10:48 - | Juan Carlos Field, presidente nacional de Bomberos, celebró ayuda a voluntarios: "Estamos agradecidos del cariño que nos ha entregado nuestro país. Queremos agradecerles a todas las personas que nos ayudan, no solo económicamente, sino también con alimentación".

10:47 - | Juan Carlos Field, presidente nacional de Bomberos, por agresión a Bomberos en Angol: "No es primera vez que ocurre. Sufrió daños un carro bomba, rompieron el parabrisas, y después empezaron los balazos".

10:42 - | #Cooperativa90 Búsqueda de víctimas en el Biobío: a las 10:30 horas comenzó una operación de rastreo exhaustivo, liderado por la PDI y el SML, desde la población Ríos de Chile de Lirquén hacia Concepción, siguiendo el sentido inverso al avance de las llamas para asegurar que no existan fallecidos no detectados

10:34 - | Origen de los incendios: La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, planteó que la principal tesis que investigan apunta a negligencia eléctrica. En concreto, señaló que los siniestros de Pinto, Quillón y San Nicolás fueron iniciados por negligencia eléctrico.

10:34 - | El Presidente Gabriel Boric abordó la tesis del Ministerio Público ante la prensa, tras reunirse este lunes con autoridades de la Región de Ñuble, y sostuvo: %u201CSería irresponsable de mi parte hoy día atribuir causas definitivas a los incendios de ahora. Eso depende de la fiscalía. La fiscal acá nos contó cuáles son las líneas de investigación que están trabajando, pero ahí hay una investigación y dejemos que esto se desarrolle con la prudencia%u201D.

09:31 - | #Cooperativa90 El alcalde de Temuco, Roberto Neira, confirmó la habilitación de la Escuela Boyeco como albergue y puso a disposición seis camiones aljibe y tres ambulancias para el traslado de afectados

09:30 - | #Cooperativa90 La titular del MOP, Jessica López, y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, han sido designados como enlaces directos del Gobierno para coordinar con los municipios de La Araucanía

09:28 - | Las autoridades impedirán el flujo de civiles a Lirquén durante esta jornada para no entorpecer el paso de los vehículos de emergencia y de las policías que realizan los rastreos de víctimas fatales AHORA| Despliegue militar implica desvío obligado por Ruta Itata/Enlace Rafael rumbo a Tomé. No se va a autorizar el paso hacia Lirquén por hoy para ejecutar sin contratiempos el mega operativo de búsqueda @Cooperativa pic.twitter.com/hrmhgU2fdv — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 20, 2026

09:27 - | El Presidente Boric anunció que firmó decreto que autoriza a la Tesorería General de la República "otorgar todas las facilidades tributarias" a los damnificados por los incendios en el Biobío y Ñuble Acabo de firmar decreto que autoriza a la Tesorería de la República otorgar todas las facilidades tributarias a los afectados por los incendios en BioBio y Ñuble. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 20, 2026

09:26 - | #Cooperativa90 Ministro Elizalde sobre reportes de personas que presuntamente intentaron provocar incendio en las inmediaciones de la central eléctrica de Penco: "Hemos hecho la consulta esta mañana a las distintas instituciones y no se ha ratificado que esos hechos hayan acontecido"

09:24 - | #Cooperativa90 Luis Cordero, ministro de Seguridad, por ataque armado a Bomberos en Angol: "Es evidente que, al igual que como lo hicimos en la temporada pasada, vamos a ejercer acciones en contra de quienes participen de ilícitos de estas características"

09:23 - | #Cooperativa90 Ministro Elizalde por ataque armado a Bomberos en Angol: "Estos hechos no van a quedar en la impunidad y, en la medida que la investigación permita determinar quiénes están detrás de estas acciones, se va a aplicar el máximo rigor de la ley"

09:22 - | #Cooperativa90 Ministro Elizalde: " (En Angol) se produjo un ataque que generó una rotura de un vidrio respecto a un vehículo (de emergencia). En el caso de Bomberos también hubo un ataque. Nosotros condenamos enérgicamente estos hechos. Son hechos inaceptables, más aún en un contexto de emergencia. Cuesta concebir que se produzca un ataque de esta naturaleza"

09:21 - | #Cooperativa90 Ministro Elizalde: "Quiero reconocer el trabajo que ha hecho Carabineros, porque por un lado están colaborando en la ayuda y la evacuación para proteger a las personas, pero al mismo tiempo siguen trabajando por sus funciones de velar por la seguridad de los chilenos"

09:19 - | #Cooperativa90 Ministro Elizalde sobre la captura de un hombre de 50 años sorprendido in fraganti mientras encendía fuego en Penco: "Ayer, una persona adulta con antecedentes penales y policiales fue detenida y está a disposición de la justicia. No obstante, es la Fiscalía la que tiene que anunciar si se va a proceder a su formalización y, particularmente, sobre la base de qué delitos"

09:12 - | #Cooperativa90 Álvaro Elizalde, ministro del Interior, en nuevo balance desde Senapred: "Queremos insistir en la importancia de actuar con responsabilidad y hacer caso a las instrucciones que emanan de la autoridad"

09:00 - | En Cooperativa, Sergio Giacaman valoró como una "señal positiva" la captura de un hombre de 50 años sorprendido in fraganti mientras encendía fuego en Penco: #Cooperativa90 Gobernador del Biobío atribuye incendios a "enfermos" y fustiga a "desubicados que van a sacar fotos" https://t.co/VwGXu4wtYv pic.twitter.com/ZZFHLBDRRF — Cooperativa (@Cooperativa) January 20, 2026

07:58 - | En el sector Santa Cruz de Collipulli se reporta el incendio más grande de la Región de la Araucanía hasta el momento, con una afectación que supera las 800 hectáreas de vegetación

07:55 - | Temuco (Sector Conoco Chico): Se confirma la destrucción de al menos tres viviendas por la acción del fuego. Carabineros y Bomberos lideraron la evacuación de entre 30 y 50 hogares ante la proximidad de las llamas

07:53 - | La Región de la Araucanía enfrenta una situación crítica tras la ocurrencia de 22 incendios forestales en las últimas horas, lo que ha derivado en la declaración de Alerta Roja para las provincias de Cautín y Malleco

07:51 - | Gobernador del Biobío: No queremos ser Valparaíso y Viña del Mar; nos gustaría mirar lo que se hizo en Castro y Santa Olga, con iniciativas público-privadas y en menos de dos años se dieron respuestas a las familias

07:51 - | Gobernador del Biobío: No queremos que la gente circule hacia Lirquén, porque la situación es sumamente compleja, por el operativo que va a recuperar los cuerpos y porque es molesto para los equipos de emergencia

07:51 - | Gobernador del Biobío: Sostengo mi opinión de que hay mano humana en el origen de los incendios. Confío en la justicia, sé que a veces puede tardar, pero lo importante es que se investigue bien. Creo que son personas enfermas, tal vez un grupo de personas enfermas, que tienen el conocimiento y lo planifican bastante bien

07:50 - | Gobernador del Biobío: Chaimávida tuvo un rebrote durante la noche, pero no generó mayores complicaciones [En vivo] El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman (@sgiacamang), conversa con El Diario de @Cooperativa#Cooperativa90 https://t.co/WoFHXvthxL pic.twitter.com/SAAN6npDyW — Cooperativa (@Cooperativa) January 20, 2026

07:45 - | El mayor nivel de daño por los incendios se concentra en la Región del Biobío, con más de 20.000 hectáreas arrasadas, particularmente en Rancho Chico y Trinitarias

07:45 - | Anoche, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que 31 incendios se mantienen en combate a nivel nacional, mientras que desde el sábado 17 de enero se han registrado 142 siniestros

07:34 - | Las autoridades solicitaron a la población abstenerse de viajar hacia Lirquén durante esta jornada para no entorpecer el paso de los vehículos de emergencia y de las policías que realizan los rastreos de víctimas

07:33 - | Penco: Una madre, ante la inminencia de las llamas, entregó a sus hijas mellizas a un carro de Bomberos para salvarles la vida, perdiendo el contacto con ellas en medio del humo. El grupo familiar ya ha sido localizado. Las lactantes y la madre están internadas en Talcahuano y Lirquén. El hermano mayor, de 10 años, se encuentra en la UCI del Hospital de Concepción con asistencia ventilatoria, pero fuera de riesgo vital

07:33 - | Carabineros de la Tercera Comisaría de Penco detuvo a un hombre de 50 años en el sector de Villa Margarita. El individuo fue sorprendido por un suboficial en retiro iniciando fuego en matorrales cercanos a un sector empresarial. Se le incautó un encendedor y fue puesto a disposición de la justicia tras ser retenido por testigos y Bomberos

07:33 - | Población Gabriela Mistral, Lirquén: El corresponsal Crístofer Espinoza constató en terreno la extrema vulnerabilidad de los vecinos que lo perdieron todo. Familias como la de la vecina María Luisa Parra se encuentran durmiendo a la intemperie o bajo techos improvisados de aleros que sobrevivieron al fuego Amanece en Lirquén, Penco. La vaguada costera baja considerablemente la temperatura. Muchas familias deciden quedarse en sus sitios con carpas a la espera de ayuda @Cooperativa pic.twitter.com/QHdR9qfiph — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 20, 2026

07:27 - | La Fiscalía Regional del Biobío, liderada por Marcela Cartagena, ha instruido un operativo masivo en el sector de Lirquén, epicentro de la tragedia, junto a personal experto del SML, la PDI y Carabineros. El objetivo es realizar una revisión exhaustiva para descartar la presencia de más víctimas fatales

07:26 - | Seis de las víctimas fatales ya han sido identificadas por el SML, según confirmó en la noche de este lunes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde

07:25 - | Los megaincendios originados el sábado han destruido hasta ahora más de 34.000 hectáreas en las regiones de Biobío y Ñuble y han obligado a evacuar decenas de miles de personas