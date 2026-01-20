Comienza entrega de cuerpos de los fallecidos en la catástrofe
El Servicio Médico Legal (SML) inició este martes la entrega -a familiares- de los cuerpos de las personas fallecidas en los incendios forestales que afectaron a la localidad de Lirquén, en la comuna de Penco, Región del Biobío.
En el sector se mantienen medidas de resguardo y control de acceso por parte de Carabineros, mientras continúan las labores de voluntarios tras la emergencia.
