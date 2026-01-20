Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.4°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región del Biobío

Comienza entrega de cuerpos de los fallecidos en la catástrofe

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Servicio Médico Legal (SML) inició este martes la entrega -a familiares- de los cuerpos de las personas fallecidas en los incendios forestales que afectaron a la localidad de Lirquén, en la comuna de Penco, Región del Biobío.

En el sector se mantienen medidas de resguardo y control de acceso por parte de Carabineros, mientras continúan las labores de voluntarios tras la emergencia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados