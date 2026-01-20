Gobernador del Biobío atribuye incendios a "enfermos" y fustiga a "desubicados que van a sacar fotos"

Revisa el Minuto a minuto

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, denunció este martes que detrás de los focos más destructivos de los megaincendios que azotan a la región existe una planificación deliberada por parte de grupos con conocimientos técnicos avanzados.

"Creo que son personas enfermas, quizás un grupo de personas enfermas, pirómanos (...) Hay gente enferma que tiene el conocimiento y, como tiene el conocimiento, lo planea bastante bien para generar el impacto que hemos visto en estos días", sostuvo la autoridad, comparando la situación con las tragedias de Valparaíso y Coronel, que tuvieron la participación de exbomberos y exbrigadistas en el inicio de estos.

En esa línea, valoró como "una señal muy buena" por parte de las autoridades la detención, en Penco, de un hombre de 50 años que fue sorprendido por un carabinero en retiro iniciando fuego en matorrales en el sector Villa Margarita.

"Ayer nos acompañó en el Cogrid la fiscal regional y planteó que todos los orígenes se están investigando y que también ha recibido harta presión de parte del fiscal nacional. Confío en la justicia y sé que a veces puede tardar, pero lo importante es que se investigue bien para poder tener buenos resultados", señaló Giacaman.

Crítica a civiles y el "turismo de emergencia"

Un punto de fricción durante la jornada ha sido la presencia de civiles en zonas críticas, lo que ha obstaculizado la labor de brigadistas y Bomberos.

El gobernador criticó duramente a quienes circulan por curiosidad: "Había un sector en Lirquén absolutamente colapsado de vehículos; una mayoría iba a ayudar, pero había otros desubicados que van solo a sacar fotos", lamentó.

La autoridad instó a la población a no desplazarse a los sitios del siniestro y canalizar la ayuda solo a través de centros oficiales en Concepción, Penco y Tomé.

Coordinación con el gabinete de Kast

Pese a que el combate al fuego sigue activo en Chaimávida y Florida, Giacaman reveló que ya inició gestiones con el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, para diseñar un plan de reconstrucción basado en soluciones definitivas, como viviendas industrializadas y paneles modulares.

"Nosotros ya comenzamos la conversación con el Presidente electo y con su equipo; estuvimos con Martín Arrau (futuro ministro de Obras Públicas) y con Iván Poduje (Vivienda y Urbanismo)", confirmó el gobernador.

El objetivo, afirmó, es replicar modelos de gestión rápida que involucren al sector privado. "No queremos ser Valparaíso ni Viña del Mar, pero sí nos gustaría mirar, por ejemplo, lo que se hizo en Castro y también lo que se hizo en Santa Olga en su momento, que fueron iniciativas que consideraron al mundo público y al mundo privado y en menos de un año en Castro y en menos de dos en Santa Olga se dio respuestas a las familias", explicó.

"Gran pedida" al mundo privado

Para financiar esta "respuesta contundente", Giacaman ya se reunió con gremios empresariales para preparar la logística de lo que denominó "la gran pedida" de recursos: "El momento y la disposición de recursos de las empresas debe ser para la reconstrucción".

Finalmente, sobre una eventual visita de Kast a la zona, señaló que el Mandatario electo busca mantener la coordinación pero "lo que no quiere es generar complicaciones con el Gobierno que está enfrentando la emergencia".