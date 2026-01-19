Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Este martes comienza operativo especial para buscar víctimas fatales de los incendios forestales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Gobernador del Biobío confirmó un despliegue extraordinario del SML y la PDI para la identificación de víctimas.

Además, advirtió que el colapso vial en la Ruta 150 está bloqueando a los equipos de emergencia.

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, confirmó que este martes realizarán un operativo especial para encontrar posibles víctimas fatales de los incendios forestales que afectan a la zona desde el fin de semana y que, hasta el cierre de esta nota, contabiliza 20 fallecidos.

La autoridad regional confirmó que, tras la reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), se determinará priorizar el hallazgo e identificación de las personas que murieron en los siniestros.

El gobernador explicó que este martes realizarán "una labor muy importante, primero en el combate a los incendios, y mañana especialmente, la Fiscalía, el Servicio Médico Legal, la Policía de Investigaciones, van a realizar un operativo muy relevante asociado a la identificación, primero a la búsqueda y posteriormente a la identificación de las personas fallecidas".

La autoridad hizo un llamado urgente a quienes tengan familiares desaparecidos para que formalicen los trámites legales para así facilitar el rastreo en las zonas cero.

"Le pedimos a la ciudadanía, quienes tengan afectación de personas o familiares que no han visto desde el día sábado, que realicen las denuncias de presunta desgracia. Eso va a activar todo un protocolo que va a permitir realizar las labores de búsqueda de esas personas", detalló.

La fiscal Marcela Cartagena detalló que "se trata de realizar una revisión exhaustiva del sector, donde claramente está el epicentro de esta tragedia desde el punto de vista de las personas que murieron por el incendio. Esto se hará con personal experto del SML, de la PDI (...) efectivamente vamos a ir revisando lugares para asegurarnos que no quedan restos".

Congestión vehicular

Otro punto crítico abordado por el gobernador fue la congestión vehicular en la comuna de Penco y la Ruta 150, que durante la tarde se volvió prácticamente intransitable. El gobernador remarcó en la importancia de evitar dirigirse a los lugares afectados, ya que, pese a las buenas intenciones, entorpecen el trabajo de Bomberos y brigadistas.

"Está perfecto que la gente quiera colaborar, pero lo importante es hacerlo por los canales formales y evitar el desplazamiento hacia los lugares de afectación porque si no, al final del día, es una contradicción. Se trata de hacer el bien, pero se termina haciendo el mal porque no pueden circular los equipos de emergencia", sentenció la autoridad.

En portada