Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Gobierno extendió estado de catástrofe en Tomé, Penco y Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La medida seguirá vigente, por lo menos, hasta el próximo 18 de marzo.

 ATON
A un mes del incendio que afectó a la Región del Biobío y generó grandes daños en la comuna de Penco, el Gobierno decidió extender por un mes más el estado de catástrofe en las comunas de Tomé, Penco y Concepción.

Se trata de la primera renovación de esta medida, ya publicada en el Diario Oficial, y que se extenderá hasta el 18 de marzo próximo.

"Es necesario continuar velando por el orden y la seguridad pública en las referidas comunas, sobre todo para precaver la ocurrencia de eventuales nuevos focos de incendio que puedan propagarse, a través de la adopción de las medidas que
sean necesarias para tales efectos", plantea el texto.

Los incendios destruyeron más de 3.800 viviendas, dejando más de 20 mil damnificados y afectando a siete establecimientos educacionales y a un establecimiento de salud.

