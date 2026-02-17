Gobierno extendió estado de catástrofe en Tomé, Penco y Concepción

A un mes del incendio que afectó a la Región del Biobío y generó grandes daños en la comuna de Penco, el Gobierno decidió extender por un mes más el estado de catástrofe en las comunas de Tomé, Penco y Concepción.

Se trata de la primera renovación de esta medida, ya publicada en el Diario Oficial, y que se extenderá hasta el 18 de marzo próximo.

"Es necesario continuar velando por el orden y la seguridad pública en las referidas comunas, sobre todo para precaver la ocurrencia de eventuales nuevos focos de incendio que puedan propagarse, a través de la adopción de las medidas que

sean necesarias para tales efectos", plantea el texto.

Los incendios destruyeron más de 3.800 viviendas, dejando más de 20 mil damnificados y afectando a siete establecimientos educacionales y a un establecimiento de salud.