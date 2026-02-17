Síguenos:
País | Presidente Kast

Jouannet desestimó cuestionamientos citando a Churchill

Publicado:
Periodista Radio: Camila López
Periodista Digital: Redacción Cooperativa

"La gente habla por sus acciones", dijo el futuro subsecretario de Seguridad de Kast, en medio de la polémica por sus sociedades con empresarios investigados.

 ATON (archivo)
El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, designado subsecretario de Seguridad Pública del futuro Gobierno de José Antonio Kast, enfrentó escuetamente los cuestionamientos por sus sociedades con empresarios formalizados e investigados por la justicia.

Se trata del empresario chino Emilio Yang, imputado en una causa de tráfico de influencias relacionada a la diputada Karol Cariola (PC), y de Alberto Hadad, representante del gremio tragamonedas formalizado en 2019 por financiamiento irregular de la política.

A la salida de una extensa reunión de coordinación con las actuales autoridades de Seguridad, Jouannet desestimó las críticas apelando a su trayectoria pública.

"Winston Churchill decía que la gente habla por sus acciones. Ustedes me conocen perfectamente: cuando fui gobernador, intendente y diputado. A las personas hay que analizarlas por sus acciones", dijo a la prensa.

Desde su descanso en la Región de Los Lagos, Kast salió a ratificar su confianza en su futuro subsecretario y calificó la controversia como una maniobra extemporánea: "No deja de llamar la atención que de un día para otro sea de tensión mediática", declaró el Presidente electo.

En la misma línea, la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, manifestó su apoyo irrestricto a quien será su "número dos" en la cartera, asegurando que cuenta con su total confianza y pidió a los sectores críticos postergar los juicios hasta que el nuevo equipo asuma funciones el próximo 11 de marzo.

