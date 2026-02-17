Quintana llama a mantener diálogo permanente entre partidos como futura oposición

El presidente del PPD, Jaime Quintana, llamó en Cooperativa a tener una "articulación" entre los partidos de la futura oposición, además de la creación de una comisión para enfrentar posibles cuestionamientos una vez que asuma el Presidente José Antonio Kast.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el senador aseveró que "lo importante en esto es la articulación, la coordinación ojalá permanente que se dé entre las distintas oposiciones (...) vamos a tener algunas diferencias y por lo mismo, no dramatizaría que fuera más de una oposición, y en tal caso lo más importante es mantener una interlocución y un diálogo permanente entre bancadas y entre partidos".

"El PPD tiene que propiciar los acuerdos, porque cuando no hay acuerdos como el que hubo en pensiones el año pasado o en seguridad con el Presidente Boric, con la ministra Tohá, la ministra Jara, el país no avanza y por lo tanto nosotros vamos a posibilitar los acuerdos, vamos a conversar mucho, pero naturalmente en temas complejos vamos a ejercer una oposición como corresponde, fiscalizadora desde luego", recalcó.

Quintana recordó que "cuando pasamos a la oposición en 2010 se estableció, por parte del gobierno que terminaba, una comisión para dar respuesta, para hacer frente, información técnica y precisa (...) el gobierno, una vez que llegue, se puede empezar a pasar de listos y puede seguir con cuestiones de amarre o de cualquier cosa y nosotros tenemos que estar más preparados para enfrentar eso y oficializar la comisión".

Sobre las críticas al futuro gobierno por los nexos del subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, con empresarios formalizados, Quintana replicó que "poco se ha dicho en este caso y es porque es un problema del Presidente Kast, quizás el primer problema del gobierno. No es un problema de la oposición, es un problema del gobierno y que puede tener un impacto en los temas de seguridad, porque se trata de la subsecretaría más importante del Ministerio de Seguridad".

"Es un problema del gobierno y tendrá que ver el gobierno cuánto resista (...) es un tema complejo que le pega al gobierno en su principal promesa, más cuando se trata de un personero que no es de sus propias filas, del núcleo original", insistió.