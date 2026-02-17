Incendio forestal deja a adulta mayor fallecida y cuatro viviendas destruidas en Melipilla

La comuna de Melipilla se encuentra bajo alerta roja debido al avance descontrolado de un incendio forestal en el sector de Viña Campesino, que ya resultó en la muerte de una mujer adulta mayor.

El siniestro también dejó heridas a una menor de edad y a otra mujer adulta, quienes fueron trasladadas por el SAMU Metropolitano hasta el Hospital de Melipilla.

Además, de manera preliminar, se reportan 40 hectáreas afectadas, con cuatro viviendas y una bodega incendiadas.

En el área trabajan múltiples cuerpos de Bomberos, junto a siete brigadas, técnicos de Conaf, aeronaves de coordinación, helicópteros, aviones cisterna, camiones aljibe y maquinaria, con apoyo de Carabineros.

Ante la magnitud de la emergencia y la cercanía de las llamas con zonas residenciales, se activó el sistema de alerta SAE.

La delegada presidencial provincial, Stephanie Duarte, envió condolencias a la familia de la víctima fatal, y dijo que se mantiene monitoreo permanente en sobre la situación de las personas lesionadas, que permanecen bajo observación debido a la gravedad de sus quemaduras.