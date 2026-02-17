Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Incendio forestal deja a adulta mayor fallecida y cuatro viviendas destruidas en Melipilla

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El fuego ha afectado alrededor de 40 hectáreas y dejó también a otras dos personas heridas.

Ambas fueron trasladadas al hospital de la comuna.

Incendio forestal deja a adulta mayor fallecida y cuatro viviendas destruidas en Melipilla
 ATON

Equipos de Bomberos y brigadas forestales trabajan en el lugar para contener la propagación hacia sectores habitados.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La comuna de Melipilla se encuentra bajo alerta roja debido al avance descontrolado de un incendio forestal en el sector de Viña Campesino, que ya resultó en la muerte de una mujer adulta mayor.

El siniestro también dejó heridas a una menor de edad y a otra mujer adulta, quienes fueron trasladadas por el SAMU Metropolitano hasta el Hospital de Melipilla.

Además, de manera preliminar, se reportan 40 hectáreas afectadas, con cuatro viviendas y una bodega incendiadas.

En el área trabajan múltiples cuerpos de Bomberos, junto a siete brigadas, técnicos de Conaf, aeronaves de coordinación, helicópteros, aviones cisterna, camiones aljibe y maquinaria, con apoyo de Carabineros.

Ante la magnitud de la emergencia y la cercanía de las llamas con zonas residenciales, se activó el sistema de alerta SAE.

La delegada presidencial provincial, Stephanie Duarte, envió condolencias a la familia de la víctima fatal, y dijo que se mantiene monitoreo permanente en sobre la situación de las personas lesionadas, que permanecen bajo observación debido a la gravedad de sus quemaduras

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada