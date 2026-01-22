Incendios en Biobío: Gobierno anuncia inversión veterinaria de emergencia para comunas afectadas

En el contexto de los incendios forestales que afectan a la zona sur del país, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) anunció este jueves una serie de medidas e inversiones destinadas al bienestar animal en la Región del Biobío.

La subsecretaria Francisca Perales, presente en la zona, confirmó que se entregarán recursos específicos para las comunas de Penco, Florida, Laja y Tomé. El plan de ayuda se diferencia según las necesidades de cada territorio.

Para Penco y Tomé se financiará la contratación de un médico veterinario por tres meses, además de la compra de fármacos e insumos médicos.

Las comunas de Florida y Laja recibirán botiquines veterinarios de emergencia.

Las autoridades destacaron la importancia de integrar a los animales de compañía en los planes de respuesta ante desastres.

La subsecretaria Francisca Perales enfatizó la responsabilidad legal y moral hacia las mascotas: "Es importante visibilizar que los municipios están realizando atenciones veterinarias para todas las comunas que fueron afectadas por estos incendios. No podemos olvidar que las mascotas son parte de las familias y que debemos cumplir un rol de protección".

En la misma línea, el delegado presidencial regional del Biobío, Eduardo Pacheco, valoró la articulación entre los municipios, "Quiero relevar este trabajo que se está realizando de manera articulada entre distintos municipios. Las mascotas son parte de la familia, por eso es fundamental invertir en ellas, especialmente en esta zona".

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián detalló el apoyo a los gobiernos locales:"Queremos agradecer la gestión de los distintos municipios, que han tenido la iniciativa de apoyar a las familias damnificadas y a sus mascotas que han resultado heridas durante esta emergencia".

Cebrián, explicó que se han activado,para gestionar la logística de la ayuda: "las mesas regionales de dimensión animal, las que, entre otras acciones, permiten coordinar dispositivos de apoyo para aquellos municipios que requieren insumos y materiales para realizar atenciones veterinarias".

Finalmente, Mario Tapia, coordinador del Hospital Veterinario de campaña en Penco, relató cómo se organizó la respuesta apenas comenzaron los siniestros: "Se inició inmediatamente un trabajo de coordinación con otros municipios para disponer de clínicas veterinarias móviles en el sector y establecer un punto central en la plaza de Penco, que permitiera a las personas acceder con sus mascotas a atenciones primarias o a hospitalizaciones, en caso de ser necesarias"

Adicionalmente, se informó que en Penco se llevarán a cabo cerca de mil esterilizaciones para perros y gatos. Estas acciones serán financiadas a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) de la Subdere, bajo la línea del Plan Médico Veterinario de Emergencia (PVET).