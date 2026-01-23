Síguenos:
La ministra Javiera Toro confirmó en Cooperativa que este sábado se pagarán los Bonos de Recuperación a las primeras familias catastradas.

PDI detuvo a sospechoso de iniciar el fuego en Trinitarias, que dejó 20 muertos.

SML confirmó identificación de 17 víctimas de la catástrofe en Ñuble y el Biobío.

10:17 - | El hombre de 39 años detenido ayer como sospechoso de iniciar el megaincendio forestal del sector Trinitarias, en Concepción, enfrentará hoy, a partir de las 13:00 horas, su audiencia de control de detención y eventual formalización en el tribunal penquista. El imputado, quien fue trasladado desde el cuartel general de la PDI bajo estrictas medidas de seguridad, es investigado por un equipo especializado de la Fiscalía del Biobío

08:25 - | [En vivo] Ministra de Desarrollo Social sobre ayuda de privados: En una tragedia de esta magnitud, todo el apoyo es relevante, pero también es relevante que sea una ayuda coordinada con las autoridades, con municipios y el Gobierno, para que llegue donde más se necesita #Cooperativa90

08:23 - | [En vivo] Ministra de Desarrollo Social sobre la reconstrucción: En la medida que las condiciones lo permiten, los servicios están ingresando (a las zonas arrasadas por el fuego). El Minvu ya empezó a hacer el catastro de la Ficha 2, que es el más acabado y técnico para las decisiones que vienen #Cooperativa90

08:19 - | [En vivo] Ministra de Desarrollo Social: 2.205 hogares van a recibir el Bono de Recuperación este sábado y en la medida que se van aplicando más FIBE estas se van ingresando en nuevas nóminas que se van a pagar la próxima semana #Cooperativa90

08:17 - | [En vivo] Ministra de Desarrollo Social: El Bono de Recuperación va de 750.000 pesos para casos de mediana afectación a 1,5 millones para casos de alta afectación, que son la gran mayoría. Es un bono que se va a transferir desde mañana de forma automática en la Cuenta Rut de los catastrados #Cooperativa90

08:13 - | [En vivo] Ministra de Desarrollo Social: Ya se han aplicado 2.635 FIBE, 2.140 en el Biobío #Cooperativa90

07:56 - | #Cooperativa90 Meteorológo Arnaldo Zuñiga: Se mantienen las altas temperaturas (en La Araucanía). Sin valores extremos, pero altas. Aparentemente, para la próxima semana es probable que tengamos que estar enfrentando nuevamente una ola de calor en toda la región (de La Araucanía), lamentablemente, a partir del día miércoles en adelante

07:49 - | [En vivo] #Cooperativa90 [En vivo] #Cooperativa90 Presidente de Bomberos en el Biobío: Estamos desde el minuto cero y no nos iremos hasta que la emergencia esté superada; vamos a estar siempre con la comunidad

07:43 - | [En vivo] #Cooperativa90 Presidente de Bomberos en el Biobío: Combatimos con 500 voluntarios constantemente. Los recambiamos con turnos de 12 horas; a las 12 horas sale el recambio y siguen otros 500 bomberos

07:41 - | [En vivo] #Cooperativa90 Presidente de Bomberos en el Biobío: Tenemos todos los recursos (necesarios para el combate), si bien siempre nos va faltar un poquito; por ejemplo, renovar carros antiguos

07:39 - | [En vivo] #Cooperativa90 Presidente de Bomberos en el Biobío: Los siete voluntarios accidentados el miércoles por la noche en Florida están dados de alta

07:35 - | [En vivo] #Cooperativa90 Braulio Castro, presidente de Bomberos en el Biobío: Tenemos un 70% superado, pero hay dos incendios activos que nos tienen muy atentos en Puente 7 y San Lorenzo, en Florida, sin descuidar el Trinitarias

07:28 - | El último balance de Senapred, publicado a las 23.15 horas del jueves, informó que 20 incendios forestales han podido ser extinguidos. Sin embargo, 16 se mantienen en combate y 28 lograron ser controlados

23/01/2026 - 07:28

07:25 - | En medio de la emergencia que afecta a la zona centro-sur del país, el Servicio Médico Legal (SML) entregó ayer una actualización respecto al trabajo forense en la Región del Biobío. Según los últimos reportes, se ha logrado identificar a 17 víctimas fatales registradas en la zona producto de los incendios forestales.

07:23 - | La PDI del Biobío detuvo ayer por la tarde-noche a un hombre de 39 años, chileno y con antecedentes penales, sindicado como responsable de generar el gran incendio forestal de Trinitarias, en Concepción, que dejó 20 víctimas fatales y destruyó más de 3.000 viviendas, en las comunas de Penco y Tomé.

