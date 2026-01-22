Nueva tragedia en el Biobío: Buzo fue succionado por ductos de agua potable en Tomé

En medio de la emergencia por los incendios que afecta a las regiones del Ñuble y Biobío, un buzo que realizaba labores de mantención fue succionado por ductos de agua potable en el Cerro Estanque, en la comuna de Tomé.

"Con pesar, Essbio informa que esta tarde, un técnico especializado en trabajo sumergido, perteneciente a la empresa contratista Ápala Marine, sufrió un accidente mientras ejecutaba labores de mantenimiento en un estanque de la compañía", expresaron.

Debido a esta situación, la empresa Essbio anunció este jueves que deberá cortar el suministro de agua potable en sectores de la comuna de Tomé para buscarlo.

A través de un comunicado, Essbio manifestó que "debido a una situación de fuerza mayor se deberá realizar un corte de emergencia de agua potable que abarcará diversos sectores de Tomé".

"La compañía implementará un plan de suministro alternativo de agua potable a través de la instalación de estanques, cuya ubicación informará oportunamente", añadieron.

Ante las consultas de los clientes, la empresa recordó que se encuentran habilitadas sus cuentas en redes sociales y el Centro de Ayuda en el 600 33 11000 y el *3311 desde celulares.