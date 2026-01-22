Síguenos:
Radio Cooperativa
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Incendios forestales: SML confirma identificación de 17 víctimas fatales mediante ADN y huellas dactilares

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La entidad avanza en los peritajes y la entrega de cuerpos a las familias.

De los 20 fallecidos reportados en la región, seis fueron reconocidos por huellas y 11 mediante pruebas genéticas.

Incendios forestales: SML confirma identificación de 17 víctimas fatales mediante ADN y huellas dactilares
 ATON
contenido de servicio
En portada

En medio de la emergencia que afecta a la zona centro-sur del país, el Servicio Médico Legal (SML) entregó una actualización respecto al trabajo forense en la Región del Biobío. Según los últimos reportes, se ha logrado identificar a 17 víctimas fatales registradas en la zona producto de los incendios forestales.

La Directora Nacional del Servicio Médico Legal, doctora Marisol Prado, detalló los procedimientos técnicos y humanos que se están llevando a cabo para dar certeza a los familiares de las víctimas.

"Hemos realizado todos los procesos periciales de autopsia, las tomas de muestras para ADN y el contacto con las familias para poder hacer la documentación requerida. En ese sentido, hemos contado con la valiosa ayuda de la Unidad de Víctimas y Testigos, que han permitido el contacto con las familias y también todas las entrevistas que requieren estos procesos", precisó.

Respecto al desglose de las identificaciones, la autoridad señaló inicialmente que se lograron resultados entre pericias dactilares y genéticas. "Hemos podido identificar a través de la huella dactilar a seis fallecidos y se ha iniciado el proceso de entrega de ellos. Y se hicieron identificación por ADN, hoy van 11, y se está contactando a las familias".

Junto a las identificaciones, la Unidad de Antropología Forense concentra sus operativos en el sector de Lirquén. Al equipo regional se sumaron refuerzos desde Santiago -incluyendo antropólogas, una arqueóloga y un criminalista- para apoyar las labores de búsqueda en terreno encomendadas por la Fiscalía, trabajo que se realiza en coordinación con la PDI y Labocar.

