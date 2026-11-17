El Ministerio de Vivienda (Minvu) definió que 65 comunas del país se encuentran con "alto riesgo" de sufrir incendios forestales, por lo que anunció cambios en sus planes reguladores.

Esto fue a dado a conocer en el marco del plan de prevención de siniestros para esta temporada 2026-2027, presentado esta jornada por la cartera en el Parque Metropolitano Cerro San Cristóbal.

La iniciativa identifica las zonas de riesgo interfaz, considerando distintos factores como el número histórico de incendios, las pendientes en los terrenos, el uso del suelo, redes viales y de transmisión y la vulnerabilidad de los asentamientos del lugar.

Con estos parámetros, Curanilahue (Región del Biobío) lidera la lista de comunas con el mayor riesgo, seguido por Collipulli (La Araucanía), Los Álamos, Tomé y Lebu (también en el Biobío).

"Hoy tenemos identificadas 65 comunas con alta exposición a riesgo y son donde estamos concentrando los esfuerzos de prevención junto a las comunidades, además de limpieza de las zonas de interfaz. "Esas mismas comunas son las que van a tener que incorporar en su plan regulador las zonas de riesgo de incendio", dijo el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

"Respecto a los campamentos, ya tenemos un monitoreo y la Unidad de Asentamientos Precarios está hablando con los residentes; los que están en zonas de riesgo tienen que retirarse, y en algunos casos vamos a tener que desalojar, porque son áreas que no tienen ninguna posibilidad de prevención", señaló.

Conaf se prepara para temporada potenciada por El Niño

En paralelo, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) contempla la creación de más de 7.000 kilómetros de cortafuegos con trabajo comunitario y limpiezas preventivas a lo largo del país; meta que busca completar antes del término del año.

La directora nacional de Conaf, Aída Baldini, aseveró que "ni Chile, ni Estados Unidos ni muchos otros países pueden enfrentar solos la naturaleza. Tenemos que hacerlo en conjunto con toda la gente, con cada propietario, con cada habitante en cada sector".

"Tenemos los recursos, que son los que se usan a nivel mundial, y por Dios que no queremos llegar al combate. Tenemos que prevenir antes, sobre todo cuando está en riesgo la vida de las personas", llamó.

Conaf contará con 77 aeronaves y espera tener a 9.600 trabajadores en labores de limpieza de vegetación para el próximo mes, de cara a una temporada que se verá potenciada por el fenómeno de El Niño.