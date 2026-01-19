Junaeb habilitó red de albergues con servicios de alimentación en Ñuble y Biobío

En el marco de la emergencia que afecta a la zona sur del país, el Gobierno informó la habilitación de una red de albergues con servicios de alimentación en las regiones de Ñuble y Biobío, destinada a apoyar a las familias damnificadas por la contingencia.

La medida fue comunicada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), organismo que detalló que los albergues funcionan en establecimientos educacionales y se encuentran operativos con apoyo logístico y entrega de alimentos. El último balance fue actualizado a las 18:00 horas de este lunes 19 de enero.

En la Región de Ñuble, se dispusieron recintos en cinco comunas. En Ránquil, el albergue funciona en la Escuela Básica Ñipas; en Portezuelo, en el Liceo Nibaldo Sepúlveda Fernández; en Bulnes, en el Liceo Bicentenario Santa Cruz de Larqui; en Quillón, en la Escuela Básica Amanda Chávez; y en Trehuaco, en el Liceo Bicentenario de Trehuaco.

En tanto, en la Región del Biobío, los albergues se concentran en las comunas de Penco y Tomé. En Penco, se encuentran habilitados la Escuela Isla de Pascua, el Liceo Pencopolitano y la Escuela República de Italia. Mientras que en Tomé, los puntos de acogida corresponden al Liceo Comercial y al Liceo Vicente Alberto Palacios Valdés.

Desde las autoridades reiteraron el llamado a las personas que requieran resguardo y alimentación a acudir a estos establecimientos y a mantenerse informadas a través de los canales oficiales.