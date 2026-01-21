La Araucanía: 13 incendios forestales siguen en combate

Al menos 13 incendios son combatidos en la Región de La Araucanía, que se encuentra en alerta roja, donde la zona más afectada se trata del sector Alboyanco, en la comuna de Angol, donde el fuego ha consumido más de 1.945 hectáreas.

Bomberos informó que los incendios se han vuelto más violento con el paso del tiempo en el sector de Bolilche, Nueva Imperial, y Conoco, en Temuco, donde el siniestro consumió tres casas.

Respecto a esta última localidad, el segundo comandante de Bomberos, Mowgli Arroyo, informó que "se hace más violento el incendio y estamos viendo que ahora ha cambiado de dirección. Por lo tanto, también ha aumentado la velocidad de propagación".

"Nosotros lo que vamos a hacer es esperarlo en una zona, como se dice en términos técnicos, que la cabeza comience a avanzar de acuerdo al viento y nosotros en una zona donde se encuentren las viviendas, nosotros esperarlo antes, en la interfaz del incendio para evitar la destrucción de estas", precisó.

Otros sectores afectados por las llamas son Lumaco, Collipulli, Gorbea, Pitrufquén y Villarrica.

Presidente Boric: Solamente en La Araucanía, hay 70 detenidos esta temporada

La situación de la región fue abordada por el Presidente Gabriel Boric, quien llegó a La Araucanía este martes para supervisar las labores junto al Ejército y Carabineros.

En esa línea, planteó que "hay 55 puntos de control en ruta acá en La Araucanía y con capacidad de llegada lo más rápido posible para evitar este tipo de incidentes. Pero acá un llamado mínimo a la conciencia, o sea, no puede estar solamente nosotros diciendo lo que no hay que hacer. Es obvio que no hay que agredir a un bombero y es obvio que quien lo haga merece todo el repudio de la sociedad".

Asimismo, expuso que "solamente en la región de la Araucanía, 70 detenidos esta temporada por presunta intencionalidad o negligencia en causar incendios. Entonces, esto se está llevando a cabo. La PDI, la Fiscalía, Carabineros han mejorado muchísimo la capacidad de perseguir a quienes, ya sea por negligencia o por intencionalidad, causan incendios".

Respecto al ataque sufrido por Bomberos en Angol, el Gobierno informó que presentará una querella en contra quien resulte responsable.