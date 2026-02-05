La ayuda del Hogar de Cristo a los damnificados por los incendios en Biobío

Sólo dos días después de la tragedia de los incendios forestales en la Región del Biobío, el Hogar de Cristo puso en marcha una campaña humanitaria para apoyar a las familias afectadas.

Aunque la fundación, creada por Alberto Hurtado, no tiene como foco principal las emergencias, aplicó su experiencia y redes en los territorios para responder con dignidad y solidaridad a los damnificados.

Liliana Cortés, directora social nacional del Hogar de Cristo, explicó que los fondos recaudados se destinaron a ayudas como el "kit de habitabilidad, que incluye cama -con sus colchones, sábanas, frazadas, almohadas-, comedor de cuatro sillas, loza, ollas, entre otros", buscando cubrir lo básico y urgente requerido por los damnificados.

El Hogar también se ha preocupado de brindar apoyo psicosocial de primera respuesta, con acompañamiento emocional y orientación social para facilitar el acceso a ayudas estatales y otros apoyos disponibles.

De la limpieza a la recuperación del hogar



En una primera etapa, la fundación distribuyó kits de remoción de escombros —con carretilla, pala, rastrillo, chuzo, saco y guantes— en las zonas de Penco y Punta de Parra, que luego llevó también a las comunas de Florida y Quillón.

Voluntarios trabajaron en los centros de acopio aportando directamente a los damnificados, y una segunda fase de la ayuda entregó kits de habitabilidad a quienes recibieron viviendas de emergencia, como María Riquelme, del sector El Pino de Concepción.

"Nosotros estábamos mirando el incendio prácticamente. Y cuando nos dijeron que venía por detrás de nuestras casas, ahí ya salimos más o menos asustaditos recogiendo las cosas. Muy agradecida de todas las personas, porque realmente ayudaron harto", recordó.

La campaña de recolección de fondos continúa activa. Quienes deseen sumarse pueden ingresar al sitio hogardecristo.cl y realizar un aporte único o mensual para mantener la asistencia en toda la zona afectada.