Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.5°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de OHiggins
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Levantan alerta roja por incendio en Litueche: Siniestro está contenido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Senapred canceló la alerta roja que se encontraba vigente para la comuna de Litueche, en la Región de O'Higgins, por el incendio que dejó tres viviendas destruidas y afectó a 700 hectáreas.

El siniestro actualmente sigue en combate, pero con una intensidad baja y se espera que pronto esté controlado.

El director regional de Conaf, Óscar Galdames, aseveró que "este incendio fue bastante complejo, dado que la topografía del sector y los fuertes vientos que reinaban en el incendio. En este momento se ha determinado levantar la alerta roja, producto de que continuamos con el combate del incendio y estamos en la etapa de contenido".

Síguenos en Google News
Las + leídas