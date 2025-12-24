Levantan alerta roja por incendio en Litueche: Siniestro está contenido

Senapred canceló la alerta roja que se encontraba vigente para la comuna de Litueche, en la Región de O'Higgins, por el incendio que dejó tres viviendas destruidas y afectó a 700 hectáreas.

El siniestro actualmente sigue en combate, pero con una intensidad baja y se espera que pronto esté controlado.

El director regional de Conaf, Óscar Galdames, aseveró que "este incendio fue bastante complejo, dado que la topografía del sector y los fuertes vientos que reinaban en el incendio. En este momento se ha determinado levantar la alerta roja, producto de que continuamos con el combate del incendio y estamos en la etapa de contenido".