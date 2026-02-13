Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Megaincendio de Valparaíso: Montes objetó acusación "inmediata" de irregularidades

Publicado:
| Periodista Radio: Belén Velásquez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Para el ministro de Vivienda, las recriminaciones son especialmente inadecuadas al estar "terminando un Gobierno, porque lo único que provocan es daño".

Desde el futuro oficialismo, diputados del Partido Republicano solicitarán crear una comisión investigadora en base a los hallazgos de Contraloría.

Megaincendio de Valparaíso: Montes objetó acusación
 ATON (archivo)

Después de que Fiscalía abriera una investigación, la autoridad saliente arguyó que "no se puede suponer inmediatamente que hubo irregularidades".

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, cuestionó que, a partir de los informes de la Contraloría sobre un presunto mal uso de recursos públicos tras el megaincendio de Valparaíso, "inmediatamente" se hable de irregularidades en la reconstrucción.

La autoridad rompió el silencio sobre la denuncia después de que la Unidad Especializada en Anticorrupción del Ministerio Público abriera una investigación por eventuales "irregularidades bastante graves desde el punto de vista administrativo", que podrían también "revestir carácter de delito" al estar comprometido el patrimonio fiscal, según indicó en Cooperativa el persecutor Eugenio Campos.

Durante un punto de prensa este viernes, y sin mencionar ni a Contraloría ni a Fiscalía, el secretario de Estado planteó: "Creo que no se puede acusar sin que haya habido suficiente análisis de los temas, menos todavía terminando un Gobierno, porque lo único que eso provoca es daño".

Montes insistió en que "me parece extraño que se haga esto (la publicación) sin los diálogos ni los antecedentes suficientes, y aparezca como una acusación algo que está evaluándose" desde el nivel central.

Como parte de los hallazgos dicen relación con pagos indebidos desde la Dirección Regional de Arquitectura por demoliciones no ejecutadas o con sobreprecios, el titular de Vivienda arguyó que "el problema de las demoliciones es qué se hace con los cimientos: la empresa cobraba mucho más (por deshacerse de ellos) que por otras partes de las demoliciones".

"Entonces, uno no puede suponer inmediatamente que hubo irregularidades", remató el ministro saliente.

Republicanos impulsa comisión investigadora

Desde el futuro oficialismo, la diputada por Valparaíso Chiara Barchiesi (Partido Republicano) fustigó que "los damnificados del megaincendio siguen preguntando qué hizo el Gobierno del Presidente Boric con la plata para la reconstrucción".

A modo de ejemplo, apuntó que entre los reportes de Contraloría figura la empresa San Nicolás Spa, contratada en varias ocasiones por más de 6.000 millones de pesos a pesar de no tener maquinaria ni personal a su cargo, cuyo gerente es un joven de 20 años "y encima tenía un domicilio falso".

Por ello, anunció que en la próxima Legislatura, la bancada republicana solicitará crear una "comisión especial investigadora para esclarecer y transparentar hasta el último peso" de los millonarios tratos directos.

"Finalmente, será el Gobierno del Presidente Kast el que dará una solución definitiva a todos los damnificados de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana", aseveró Barchiesi.

