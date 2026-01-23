"No todos son pirómanos": Gobernador de La Araucanía ligó incendios con "intereses económicos"

Una fuerte controversia sacude a la Región de La Araucanía tras las declaraciones del gobernador René Saffirio (independiente), quien sugirió que detrás de la alta intencionalidad de los incendios forestales existen motivaciones financieras.

"No basta con decir que son incendios intencionales en más de un 80% o 90%; hay que investigar por qué se produce esa intencionalidad. Yo tengo la impresión de que no todos son pirómanos", dijo la autoridad regional a T13.

A juicio del exdiputado, "hay intereses económicos de distinta naturaleza que generan, en definitiva, estas situaciones extremas aún a costa de la vida de muchas personas, pero que siempre se antepone el interés económico por sobre el interés de las personas".

Rechazo de los gremios agrícolas

Desde los sectores productivos, Sebastián Naveillán, presidente de los Agricultores Victoria-Malleco, junto a representantes de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), calificaron como "impresentable" la declaración del gobernador.

"Es impresentable que el gobernador, sentado desde la Plaza de Armas de Temuco, opine con una liviandad echándole la culpa a la gente de bien, a la gente de trabajo, que día a día trabaja la tierra para producir el alimento para todos los chilenos. Hacemos un llamado a que el gobernador aterrice, que el gobernador esté con los pies en la tierra", fustigó el dirigente.

Formalización por incendio en Perquenco

En el plano judicial, el Juzgado de Garantía de Lautaro formalizó este viernes a un hombre capturado en Perquenco, imputado por el delito consumado de incendio de mieses (sembrados) y bosques en el fundo Boyeco.

El sujeto fue sorprendido con líquido acelerante en la zona de emergencia.

Durante la audiencia, el tribunal ordenó la reserva estricta de la identidad del imputado a solicitud de la defensa.

Estado de la emergencia regional

La situación en la región sigue siendo crítica, con cuatro incendios forestales en combate activo. El foco más complejo se localiza en Codihue, con 829 hectáreas consumidas, sumándose a las alertas en Chufquén (Traiguén), Pidenco 2 (Lumaco) y Repocura 5 (Galvarino).

Como contraparte positiva, el incendio de mayor envergadura en Malleco, ubicado en Alto Yalcho (Angol), ya se encuentra virtualmente controlado.