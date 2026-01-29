Ordenan evacuación en Galvarino y Nueva Imperial por incendios forestales

Una alerta roja por incendios forestales rige la tarde de este miércoles para las comunas de Galvarino y Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía, debido a la rápida propagación del fuego en distintos sectores, lo que obligó a evacuar a familias del sector Toromeli en Galvarino.

Según informó Senapred, se activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para solicitar la evacuación inmediata de los sectores Toromeli y Fortín Ñielol, medida que comenzó a regir a las 15:50 horas, ante el avance de un incendio forestal que amenaza directamente zonas habitadas.

El director regional de Senapred, Ian Gorayeb, explicó que la evacuación se realiza de forma preventiva y que las personas deben trasladarse con su kit de emergencia, siguiendo las instrucciones de las autoridades que se encuentran desplegadas en terreno.