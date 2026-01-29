Revelan video con altercado entre el ICE y Alex Pretti 11 días antes de su muerte

Un nuevo video, grabado 11 días antes de la muerte del enfermero Alex Pretti a manos de un agente de migración en Mineápolis, y conocido este jueves, lo muestra involucrado en un altercado en medio de las fuertes protestas contra el despliegue del Gobierno federal en la ciudad.

El video, masificado hoy por Donald Trump en sus redes sociales, fue difundido originalmente el miércoles por el portal digital The News Movement.

Trump publicó las imágenes en su cuenta oficial de Truth Social, agregando de fondo la imagen de la senadora demócrata Elizabeth Warren a modo de burla, dado que la congresista ha criticado abiertamente el actuar de los federales y pedido restringir el campo de acción de las agencias migratorias.

En las imágenes se puede ver cómo un grupo de al menos cinco agentes federales, fuertemente armados, sujetan a Pretti y lo tiran al suelo, después de que él los insulta, golpea uno de sus vehiculos y rompe una de las luces traseras.

El material no captura el inicio del altercado, pero muestra a Pretti junto a otros civiles gritando y haciendo sonar silbatos para avisar sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), una de las tácticas usadas por las comunidades en Mineápolis y otras ciudades de EE.UU. para protestar y alertar sobre las agresivas tácticas migratorias del Gobierno Trump.

Los agentes en el video lanzan gas lacrimógeno y bolas de goma hacia los manifestantes y, finalmente, sueltan a Pretti, se suben de nuevo a sus camionetas y se van de la zona.

Pretti ya estaba bajo observación de agentes federales

Este nuevo video se conoce un día después de que la cadena CNN informara que los agentes del ICE tenían identificado a Pretti antes de acribillarlo en las calles de Mineápolis el sábado último.

Según el medio estadounidense, los agentes federales habían comenzado a "documentar detalles" sobre Pretti previo a su muerte.

En declaraciones a la cadena CBS News, el abogado que representa a su familia confirmó que el enfermero -que trabajaba en cuidados intensivos para el Departamento de Veteranos- había sido "agredido violentamente por agentes de ICE" una semana antes de que ser abatido a tiros.

"Nada de lo que sucedió una semana antes puede justificar el asesinato de Alex a manos de ICE", agregó el abogado.

Pretti es el segundo civil que muere a manos de los agentes del Estado desde que el Gobierno Trump inició su operativo en Mineápolis, una ciudad gobernada por políticos de la oposición. La estadounidense Renée Good, de 37 años, fue baleada por un agente ICE el 7 de enero, provocando una oleada de protestas que luego se intensificó a partir del segundo caso.