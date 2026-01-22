PDI detuvo a sujeto que intentaba iniciar incendio en Tomé

Personal de la PDI detuvo a un sujeto que intentó iniciar un foco de incendio en el sector de Punta de Parra, en la comuna de Tomé.

Según indicó la prefecta Claudia Chamorro, "había un grupo de personas que estaba con intenciones de hacer incendios, y es por eso que se activa de inmediato un trabajo colaborativo con la infantería de Marina, quienes en apoyo con la PDI logran divisar a las personas partícipes de este hecho, logrando la detención de una persona mayor de edad, de sexo masculino, chileno, quien portaba en sus pertenencias algunos elementos inflamables y que generan algún tipo de foco de incendio. Además de eso tenía en su poder una cantidad de droga".

El sujeto pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de Tomé, donde se decidió ampliar su detención hasta el domingo, día donde será formalizado.