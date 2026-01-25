Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago23.5°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Piden "suspender el receso parlamentario o volver antes" de vacaciones para sacar Ley de Incendios

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ya aprobada por la Cámara Baja, se encuentra en el Senado y tanto diputados como organizaciones civiles claman por un despacho rápido, a propósito de la catástrofe en Ñuble y Biobío.

"Esperamos que se apruebe con celeridad, toda vez que entrega nuevas herramientas para prevenir incendios forestales en el futuro", enfatizó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Piden
 ATON

El diputado DC Héctor Barría instó a los senadores a priorizar la situación del país por sobre su descanso.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El diputado Héctor Barría (DC) emplazó este domingo al Senado a actuar con celeridad y aprobar Ley de Incendios, afirmando que, de ser necesario, los legisladores deben "suspender el receso parlamentario" y concretar esta bullada iniciativa, que volvió a ser eje central de discusión tras la catástrofe en el centro y sur del país.

Esta normativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, se espera que ingrese con indicaciones, particularmente en materia de financiamiento, para su discusión en la Sala del Senado.

Desde diversos sectores han exigido que esta discusión y posible aprobación se concrete esta semana, dado que, además de su urgencia, el Congreso lucha contra el tiempo: en febrero iniciará su receso legislativo hasta el 1 de marzo, dejando solo una semana disponible para distintos trámites de proyectos de ley.

Imagen foto_00000002
Tras la devastación en el centro y sur, la aprobación del proyecto se convierte en una demanda nacional prioritaria. (FOTO: ATON)

Frente a este escenario, el diputado Barría hizo "un llamado al Senado a que se pueda sacar rápidamente esta Ley de Incendios, que ya fue aprobada en su tiempo en la Cámara Baja".

En esta línea, enfatizó que, "de ser necesario, (se debe) suspender el receso parlamentario y continuar la primera semana de febrero o bien volver antes de marzo, comenzando la tramitación desde la última semana de febrero y así no esperar tanto tiempo para leyes tan importantes como como estas".

Gobierno: "Esperamos que se apruebe con celeridad"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo un llamado al Senado para votar prontamente la iniciativa: "Esperamos que se apruebe con celeridad, toda vez que entrega nuevas herramientas para prevenir incendios forestales en el futuro", enfatizó.

El secretario de Estado destacó que la ley permitirá crear "zonas de aislamiento" en la interfaz urbano-rural para proteger los sectores poblados de futuros siniestros.

Por su parte, el diputado David Sandoval (UDI) advirtió que los incendios forestales "se están transformando en un tema recurrente, pero lo que no es recurrente es la respuesta, la rapidez con la cual el Estado debe responder frente a estos hechos. De ahí es donde la ley adquiere la máxima significación".

"Esperamos que sea una norma que salga con la máxima celeridad posible, toda vez que estos hechos ya deben servir de ejemplo más que substantivo en relación a reiteradas ocasiones de lo que nosotros estamos viviendo como país, fenómenos de esta naturaleza", puntualizó el legislador gremialista.

El financiamiento como punto de debate

A esta voz se suma la de la ONG Greenpeace, que también le solicitó al Senado que apruebe con urgencia la Ley de Incendios.

Sin embargo, han surgido críticas al proyecto, sobre todo enfocadas al ámbito del financiamiento. Incluso, desde sectores oficialistas apuntan a revisar con más detalle este apartado.

Imagen foto_00000003
Una advertencia de la Contraloría sobre el presupuesto 2026 añade presión al Ejecutivo para clarificar las fuentes de financiamiento de emergencias. (FOTO: ATON)

La discusión se complejiza con la advertencia de la contralora Dorothy Pérez, quien advirtió que los incendios podrían afectar los recursos del presupuesto 2026, a lo que el Gobierno respondió que "el reajuste público y la emergencia se financian por vías distintas".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada