Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.5°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Reconstrucción: Gobierno impulsa "bolsillo electrónico" y "bono de acogida universal"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un fondo electrónico de 150 UF permitirá la compra expedita de materiales de construcción a familias damnificadas, mientras que más de 4.000 hogares recibirán un apoyo de 400 mil pesos.

"No siempre se puede llegar con la vivienda definitiva en términos perfectos como a uno le gustaría y muchas veces las familias empiezan a construir inmediatamente después del desastre", explicó el Presidente Boric.

Reconstrucción: Gobierno impulsa
 ATON (referencial).

La asistencia estatal se focaliza en la autoconstrucción inmediata, reconociendo la urgencia de las familias tras el siniestro.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente Gabriel Boric anunció este viernes beneficios económicos para las familias afectadas por los incendios forestales que azotaron la zona centro sur del país: un "bolsillo electrónico" y un "bono de acogida universal", medidas enfocadas en la inmediatez y las necesidades prácticas de los damnificados.

Según detalló el Mandatario, estos beneficios buscan acelerar el proceso de reconstrucción y ofrecer un soporte económico directo para quienes perdieron sus viviendas.

"No siempre se puede llegar con la vivienda definitiva en términos perfectos como a uno le gustaría y muchas veces las familias empiezan a construir inmediatamente después del desastre. Y por lo mismo, es importante que el Estado se haga cargo también de esa circunstancia, por eso hemos creado esta herramienta especial de apoyo para la autoconstrucción", afirmó Boric.

Imagen foto_00000002
El Presidente Boric anunció medidas para la reconstrucción en zonas afectadas por incendios forestales. (FOTO: ATON)

El "bolsillo electrónico" consiste en un monto de 150 UF (casi 6 millones de pesos), que se entregará a las familias que necesiten adquirir materiales de construcción de forma inmediata.

Mientras que, de manera complementaria, se implementará un "bono de acogida universal" que beneficiará a más de 4.000 hogares.

Respecto a este segundo beneficio, el jefe de Estado explicó que se trata del "pago de un monto que asciende a 10 UF, esto es, el orden de los 400 mil pesos, que permitirá a las familias afectadas por los incendios que cuenten con un recurso adicional para enfrentar la contingencia durante este periodo, mientras se avanza en la habitabilidad transitoria".

Estas ayudas buscan proporcionar recursos adicionales esenciales para enfrentar la contingencia y garantizar la habitabilidad transitoria mientras avanza la reconstrucción definitiva en las zonas devastadas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada