Senapred pide evacuar sectores de Melipilla por avance de incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre (Senapred) solicitó evacuar el sector de Culiprán en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana, por un incendio forestal que ha consumido 10 hectáreas.

El órgano declaró alerta roja en la comuna por el siniestro y activó la mensajería SAE ante la proximidad con viviendas, de las que cinco se encuentran en evaluación.

En lugar trabaja Bomberos de Melipilla, 2 brigada Robe 11 y Roble 8, 1 técnico de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), 2 helicópteros de combate y una aeronave. Además, de personal de emergencia comunal, Bomberos El Monte y equipo Senapred.