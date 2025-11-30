Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Senapred pide evacuar sectores de Melipilla por avance de incendio forestal

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El siniestro ha consumido 10 hectáreas y amenaza a viviendas.

Senapred pide evacuar sectores de Melipilla por avance de incendio forestal
 ATON (Referencial)

Personal de Bomberos y Conaf se encuentran combatiendo el fuego.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre (Senapred) solicitó evacuar el sector de Culiprán en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana, por un incendio forestal que ha consumido 10 hectáreas.

El órgano declaró alerta roja en la comuna por el siniestro y activó la mensajería SAE ante la proximidad con viviendas, de las que cinco se encuentran en evaluación.

En lugar trabaja Bomberos de Melipilla, 2 brigada Robe 11 y Roble 8, 1 técnico de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), 2 helicópteros de combate y una aeronave. Además, de personal de emergencia comunal, Bomberos El Monte y equipo Senapred.

Las + leídas
