Viviendas de emergencia tras los incendios: requisitos y recomendaciones

Tras la catástrofe que afectó a localidades de Ñuble y Biobío, surge la duda sobre la solución habitacional de emergencia.

Rosemarie Garay, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, explicó en Cooperativa los detalles de la normativa vigente y los pasos críticos que deben seguir los damnificados para recibir este beneficio estatal.

¿Cómo deben ser las nuevas viviendas de emergencia?

Desde finales de 2023, y con una reciente actualización en diciembre de 2025 a través del Decreto Exento 2196, Chile cuenta con una norma que define la calidad mínima de estas estructuras. Ya no se trata de soluciones improvisadas, sino de viviendas con exigencias de seguridad y habitabilidad.

Según detalló la experta, el cambio es drástico respecto a décadas anteriores: "Este nuevo decreto exento, el 2196, que establece los estándares de vivienda de emergencia, establece que estas viviendas tienen que tener una serie de características de calidad mínima y que tienen que ser instaladas bajo condiciones de mucha más seguridad que antes."

¿Cómo postular y asegurar el beneficio?

El proceso de postulación se realiza directamente en la zona afectada a través del despliegue del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda. La herramienta clave es la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Para asegurar que el proceso sea exitoso, la académica entregó una recomendación fundamental para los damnificados:"A veces la gente no les quedó nada en el terreno, Entonces, yo recomiendo que pongan un letrero que sea visible desde afuera y que establezca un teléfono, el nombre del propietario, algo. Porque si van a hacer la visita y no encuentran a nadie en el lugar, se pierde la oportunidad de ese llenado de la ficha".

Requisitos y facilidades legales

Para que el Estado, a través del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), proceda a la instalación, existen tres condiciones esenciales:

Acreditación de damnificado: Mediante el llenado de la ficha mencionada.

Propiedad del terreno: El beneficio está orientado a quienes son propietarios de sus sitios.

Zona de no riesgo: No se pueden instalar en asentamientos informales o zonas con peligro de nuevos desastres.

Una de las grandes ventajas de este sistema es la rapidez administrativa. Garay explicó que estas viviendas están exentas de los trámites habituales de construcción: "El Ministerio de la Vivienda para instalar una vivienda en un determinado lugar, a través de las direcciones de Obras Municipales, necesita un permiso de edificación. Este decreto se salta todo eso... se les facilita porque se pueden instalar las viviendas de emergencia en un determinado lugar porque está establecido solo el requisito de que sean propietarios del sitio".

Finalmente, la experta recordó que el acceso a este techo es un compromiso de la institucionalidad chilena: "La persona tiene que entender que es deber del Estado proveerlas de estas viviendas... la provisión de vivienda de emergencia es un deber estatal".