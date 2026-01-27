Viviendas industrializadas se perfilan como clave en la reconstrucción de Biobío y Ñuble

Mientras continúa la entrega de viviendas de emergencia en las regiones del Ñuble y Biobío tras los incendios forestales, el Ministerio de Vivienda ya trabaja en la siguiente fase, para dar solución habitacional definitiva.

En este contexto, la autoridad ha puesto sobre la mesa la opción de las construcciones industrializadas como una alternativa clave para acelerar los tiempos de entrega.

Este modelo, que consiste en fabricar las viviendas en plantas para luego solo ensamblarlas en el terreno, busca optimizar los procesos tras la aplicación de la "Ficha 2" y las labores de limpieza de terrenos.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, detalló las gestiones realizadas con el sector privado para coordinar esta respuesta. Según la autoridad, la disponibilidad inmediata de unidades es una de las grandes ventajas de este sistema.

"Hace algunos días se citó a todas las empresas... se invitó al ministerio a todas las empresas industrializadoras para que conversáramos sobre esto. Al otro día llegaron ellos con proyectos, y dentro de las 17 que llegaron con proyectos, nueve ya tienen proyectos que están discutiéndose en la región", explicó Montes.

El secretario de Estado destacó casos específicos de capacidad de respuesta rápida como la empresa Patagual que puede destinar 20 viviendas de manera imnediatas para su instalación en la zona.

"O sea, no hay que construirlas, no hay que elaborarlas, ya están hechas; el problema es instalarlas. Hay distintas empresas que ya tienen esto y esperamos que hagan un aporte muy significativo a los temas y los desafíos de la reconstrucción", declaró Montes.

Desde el sector privado, la medida es vista no solo como una solución a la emergencia, sino como una mejora en los estándares de la industria. Gian Capurro, gerente general del grupo Geométrica y consejero regional de la Cámara Chilena de la Construcción en La Araucanía, enfatizó las ventajas laborales y técnicas de trabajar en un ambiente controlado.

"Vamos a generar mejores puestos de trabajo, mejores sueldos, mejores condiciones laborales. Habitualmente la construcción es, en el barro, bajo la lluvia en el sur de Chile (...) Con condiciones mejores y ambiente controlado nos permite lograr un mejor producto", señaló Capurro.

El representante gremial agregó que la madurez de las empresas en la zona de Concepción es un factor favorable para la crisis actual: "la vivienda industrializada podría ser un muy buen aliado para el gobierno para poder paliar esta situación.

"Hay bastantes industrializadoras que ya están más maduras y que pueden aportar su experiencia para poder darle esperanza a las personas y poder reconstruir en un tiempo mejor que lo que se ha hecho históricamente en Chile", sostuvo Capurro

Actualmente, se mantiene la coordinación público-privada para definir plazos y presupuestos específicos para esta etapa de reconstrucción.