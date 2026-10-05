Gobierno lanzó programa que busca recuperar barrios y generar empleo local en las comunas

El Gobierno puso en marcha este lunes el Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social, una iniciativa nacional que inyectará 20 mil millones de pesos a los municipios del país para la recuperación, pintura, limpieza y mantención de fachadas y espacios públicos.

La medida, coordinada a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), busca revitalizar sectores urbanos altamente transitados y zonas residenciales en todas las regiones.

El despliegue de este fondo nacional contempla un mecanismo de postulación para los gobiernos locales, articulado con las estrategias de seguridad pública que se aplican en sectores vulnerables.

Al respecto, el Presidente José Antonio Kast destacó que su administración "va a destinar cerca de 20 mil millones de pesos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para apoyar a municipios en limpieza, pintura, recuperación y mantención de fachadas, espacios públicos".

"La convocatoria estará abierta a todas las comunas del país. Buscaremos coordinación con el Plan 'Escudo de Barrios', que ha ido avanzando, y los barrios críticos se van a ir recuperando y vamos a permanecer en esos barrios", explicó el jefe de Estado.

Aplicación territorial: El plan en el barrio Mapocho-La Chimba

El punto de partida del programa tuvo como escenario el casco histórico y la ribera norte del río Mapocho en Santiago, donde la inversión central se acopla a las obras que el Gobierno Regional Metropolitano ya mantiene activas para la recuperación del patrimonio urbano.

En relación con las faenas complementarias que se ejecutan en dicho perímetro comercial y patrimonial, el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, señaló que "hoy tenemos 4.300 millones de pesos que ya estamos invirtiendo en este sector".

"El puente de Los Carros es uno de ellos, también la plaza Fray Andresito, la plaza Escritores de Chile, la pérgola, las cámaras de televigilancia de La Vega y también toda la pavimentación alrededor de La Vega. Son proyectos que están en ejecución", puntualizó la autoridad regional.

Obras en el Mercado Central y respaldo ciudadano

Como parte de este impulso de conservación y gracias a un convenio de colaboración público-privado con la empresa Easy, se intervinieron las cuatro fachadas del Mercado Central de Santiago, abarcando una superficie total de 2.600 metros cuadrados mediante obras de limpieza profunda y pintura.

Los propios locatarios recordaron que faenas integrales de esta magnitud no se desarrollaban en el recinto patrimonial desde fines de la década de 1980.

El Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social se integra además con el plan de Mejoramiento Casco Histórico, enfocado en el eje peatonal que une el Paseo Ahumada, Paseo Puente y la Plaza de Armas.

Esta intervención contempla nueve tramos específicos entre la calle Ismael Valdés Vergara y la Alameda, incorporando la reposición de 2.420 metros cuadrados de pavimento, recambio de luminarias públicas e instalación de sistemas de televigilancia para resguardar la seguridad de transeúntes y usuarios del centro de la ciudad.