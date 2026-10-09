Alertan por poste energizado entre el barro en San Carlos de Apoquindo tras el aluvión

Un trabajador que participaba en las labores de apoyo tras el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, denunció haber recibido una descarga eléctrica al pasar por un sector de General Blanche con un poste caído y cables expuestos, mientras vecinos transitaban hacia sus vehículos y viviendas afectadas.

El hombre relató a Cooperativa que cruzó por el barro del bandejón central para apagar un equipo de iluminación utilizado durante los trabajos nocturnos.

"Yo acabo de pasar ahí por encima del barro para apagar el trocken y me dio un choque eléctrico", afirmó.

Consultado por el periodista Felipe Cofré, el trabajador aseguró que se encontraba bien, aunque sintió la descarga en las piernas y debió apartarse del lugar.

"Por suerte no me llegó a paralizar", advirtió.

Sin advertencias visibles en el sector

Producto del aluvión, se registran postes en el suelo y cables expuestos, sin observar conos ni otras advertencias que impidieran acercarse al punto señalado por el trabajador.

"Acá está cruzando gente todo el rato tratando de llegar hacia sus vehículos, hacia sus casas afectadas", señaló el reportero de Cooperativa.

General Blanche fue una de las calles por las que descendió el aluvión, según informó Carabineros al compartir imágenes aéreas del sector afectado.