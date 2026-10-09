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Tópicos: País | Desastres naturales | Inundaciones

Aluvión de Las Condes dejó al menos 90 vehículos siniestrados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Al menos 90 vehículos resultaron siniestrados como consecuencia del aluvión que afectó este jueves al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

Durante la jornada el municipio entregó una cifra preliminar de 60 vehículos, que esta noche aumentó en un 50 por ciento y se acerca ya al centenar.

Del total, 26 permanecen en el Estadio Claro Arena, mientras que otros 20 ya fueron retirados por sus dueños, previa presentación de los documentos que acreditaban su propiedad.

 

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