Aluvión en Las Condes: Barro seco dificulta limpieza de viviendas

A tres días del aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, continúan las labores de remoción de barro y escombros en calles y viviendas, con el apoyo de 200 efectivos militares diarios y el despliegue de voluntarios y autoridades.

La emergencia abarcó una superficie de 3,1 kilómetros cuadrados. Durante esta jornada, personal militar realizó sobrevuelos para evaluar la magnitud de los daños y determinar cuáles son los sectores más afectados, con el objetivo de focalizar los trabajos de recuperación.

Las labores se concentran en despejar las principales avenidas y asistir a los vecinos cuyas viviendas resultaron anegadas. Sin embargo, el secado del barro ha dificultado su retiro, especialmente en los primeros pisos de las casas, según relataron voluntarios y residentes.

En paralelo, el Claro Arena está funcionando como punto de vacunación para las personas que estuvieron expuestas al barro y los residuos arrastrados por el aluvión. La medida busca prevenir enfermedades gastrointestinales y respiratorias, hepatitis y tétanos.

"Hemos instruido el cierre de calles que afecta principalmente la zona cero, que es el perímetro entre avenida El Alba y también Quebrada Honda, con todas las transversales que están involucradas y que fueron afectadas", informó el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

"Esto, como una manera primero de evitar el turismo de catástrofe que el día de ayer estuvo incomodando en las labores de limpieza, en las labores de recuperación de los hogares, de las miles de personas que ustedes vieron que fueron afectadas, y también poniendo en riesgo a los equipos de rescate, apoyo, de auxilio que están trabajando en el lugar y también a los voluntarios", indicó.