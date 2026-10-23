Concepción: el aluvión en el sector Juan Riquelme deja cerca de 48 viviendas afectadas

Según el último balance entregado en la zona, se contabilizan alrededor de 48 casas afectadas por el ingreso directo de lodo y agua tras el aluvión registrado ayer en el sector Juan Riquelme de Concepción, en la Región del Biobío.

El desprendimiento de barro y sedimentos bajó desde los cerros por la Avenida Los Álamos debido a la pérdida de la capa vegetal destruida por los incendios forestales del pasado verano, lo que provocó el colapso de las redes de aguas lluvias y servidas, arrastrando el material hasta el frontis, patios e interiores de los inmuebles.