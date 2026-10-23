Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago11.4°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: País | Desastres naturales | Inundaciones

Concepción: el aluvión en el sector Juan Riquelme deja cerca de 48 viviendas afectadas

Publicado:
| Periodista Radio: Crístofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Según el último balance entregado en la zona, se contabilizan alrededor de 48 casas afectadas por el ingreso directo de lodo y agua tras el aluvión registrado ayer en el sector Juan Riquelme de Concepción, en la Región del Biobío.

El desprendimiento de barro y sedimentos bajó desde los cerros por la Avenida Los Álamos debido a la pérdida de la capa vegetal destruida por los incendios forestales del pasado verano, lo que provocó el colapso de las redes de aguas lluvias y servidas, arrastrando el material hasta el frontis, patios e interiores de los inmuebles.

contenido de servicio
Las + leídas