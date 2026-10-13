"Financiar ideas", "sacarse fotos": la pugna entre gobernador y alcaldesa de Las Condes

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, y la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, se enfrascaron en una pugna pública, luego que la edil asegurara que la autoridad regional estuvo ausente durante las reuniones de coordinación tras el aluvión que afectó el jueves a San Carlos de Apoquindo y que le habían informado se encontraba fuera del país.

"Eso es absolutamente falso. Si ella tiene una duda de dónde estoy, fui por el día a Atacama, pero fue dos días después del episodio", dijo el independiente (exDC) en conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, donde afirmó que llegó al sector afectado el día de la emergencia y que permaneció en terreno hasta avanzada la jornada.

"Estuvimos ahí (en San Carlos de Apoquindo) viendo todo el día el episodio. Esto no fue el día jueves y estuvimos hasta última hora ahí, cuando ya pasó el aluvión y estaban las operaciones coordinadas con todos los actores (...) Me parece una cosa bastante grave que diga que yo estaba fuera de Chile, cuando la verdad es que nunca me he ausentado del territorio nacional y fue un día, tres días después del evento. Yo estoy al pie del cañón monitoreando toda la emergencia", señaló Orrego.

"La misma alcaldesa sabe que probablemente la primera autoridad que llegó arriba fui yo. Estuve ahí y fui de los últimos en irme el día de la emergencia", recalcó, explicando que "la coordinación de la emergencia la tiene, por ley, el delegado", aunque enfatizó que esa atribución "no quiere decir que uno se margine" de las labores.

En esa línea, aseguró que "si hubo una reunión de Cogrid (Comité para la Gestión del Riesgo de Desastre) el día que yo estaba en un cometido, no fuera de Chile, sino que en Atacama, varios días después del aluvión, siempre estuvo presente el Gobierno de Santiago. Entonces, yo no entiendo mucho este afán de la alcaldesa, estando en medio de la emergencia, teniendo que hacer muchas cosas para adelante".

Estudio de riesgos rechazado por el municipio

Uno de los principales puntos planteados por Orrego fue la oferta que, según relató, realizó al municipio de Las Condes después de un episodio registrado a fines de enero en la quebrada Onda.

En esa oportunidad, "le ofrecimos al municipio de Las Condes, de manera extraordinaria -porque generalmente no le financiamos cosas a Las Condes, porque tiene un presupuesto muy superior al nuestro-, pero en este caso le dijimos que estábamos disponibles para financiarle un estudio de riesgo, porque nos dábamos cuenta que tanto la cantidad de construcciones en torno a la quebrada, como también el incendio que había habido San Carlos de Apoquindo el año pasado, generaba mayor nivel de riesgo", recordó el gobernador.

Sin embargo, sostuvo que "el municipio desestimó ese informe (...) Insistimos el día después del aluvión de la semana pasada, para reiterar que seguíamos disponibles para poder financiar de manera extraordinaria este informe".

Orrego también cuestionó las explicaciones atribuidas a la alcaldesa respecto de una supuesta burocracia para acceder a esos recursos.

"Habiendo nosotros ofrecido un estudio en febrero -que ella misma sabe y ha dicho que declinó, según ella, por burocracia-, la verdad es que, como ella nunca ha presentado un proyecto al Gobierno Regional, tiene que entender que nosotros no podemos financiar ideas; tenemos que financiar proyectos", remarco, señalando que, "si usted revisa el Sistema Nacional de Inversiones, no hay ningún proyecto de las Condes" que permitiera canalizar esa ayuda. "Entonces, mal podríamos ayudar de otra manera", acotó.

"Entiendo que han sido días pesados, días complejos, pero que (San Martín) apunte bien sus dardos", exhortó, manifestado que, pese a las diferencias, "el día que quiera podemos juntarnos a conversar. Las puertas del Gobierno Regional están abiertas".

Orrego apunta a la planificación territorial: "Absolutamente obsoleto"

Más allá de la controversia entre ambas autoridades, el gobernador insistió en que el desastre obliga a revisar la planificación urbana y las medidas de prevención en la precordillera de Santiago.

"Tenemos que revisar el mapa de riesgos de la Región Metropolitana, que está absolutamente obsoleto. El Plan Regulador Metropolitano, que regula las zonas con constructibilidad y también de riesgo, venció el 2020, pero los estudios que le daban base son del año 1982. Harta agua ha pasado bajo el puente y por las quebradas desde entonces. Hay que actualizar eso y es un tema que está todavía pendiente en Santiago", planteó.

Orrego afirmó que ha "reclamado y pedido que se nos dé la atribución de planificación territorial, porque creemos que es un rol fundamental de la región", con el argumento de que estas administraciones están más cerca de los problemas locales y podrían responder de manera más oportuna.

También destacó la necesidad de recuperar la vegetación en las zonas afectadas por incendios, debido a su importancia para la estabilidad del suelo. "Cuando tú pierdes los árboles y la vegetación, pierdes el sustento de la tierra, se erosiona más rápido y se desprende aún más rápido", explicó.

Alcaldesa: "Molesta que esta catástrofe se utilice para venir a sacarse fotografías"

En conversación con El Diario de Cooperativa, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, entregó su versión sobre la polémica con el gobernador Orrego y apuntó a una supuesta falta de apoyo en terreno y a trabas burocráticas.

La jefa comunal explicó que controversia se remonta al incendio forestal ocurridos durante el verano en la zona, señalando que -en dicha emergencia- el Gobierno Regional estuvo y cuestionó las intenciones de las visitas institucionales.

"En ese episodio del verano, el GORE no estuvo, no llegó, pero me pidieron sacarse fotos. Y mi respuesta, por supuesto, fue que no, porque esto no es para hacer, sacarse fotografías e irse. Nosotros esa emergencia del verano la levantamos absolutamente solos como municipalidad", aseveró.

San Martín afirmó que, en ese contexto, "cuando llegó el representante del gobernador a querer sacarse fotos y mi equipo me avisa, le dije que ni una posibilidad de que pudieran venir a sacarse fotos, que vinieran a preguntarnos cómo nos ayudaban".

"Estando ahí, le dije que yo necesito es que se financie un estudio hídrico para ver cómo está la cuenca y qué intervenciones se pueden hacer en la precordillera. 'Nosotros financiamos eso. No se preocupe, alcaldesa, déjeme hacer el video' (me respondieron). Hicieron el video, esto está en redes sociales de esta persona, y se comprometió a hacer ese financiamiento desde el Gore", recordó.

Posteriormente, la alcaldesa aseguró que "cuando le digo (al gobernador) que pongamos manos a la obra, porque necesitamos avanzar rápido antes del invierno, empezó a decir a mis equipos técnicos que 'lo que pasa es que tiene que postular a no sé qué, que tiene que hacer no sé cuál', la burocracia propia del Estado. Pero yo no tengo tiempo que perder, no me voy a meter en la burocracia del Estado, ni de la gobernación".

Finalmente, San Martín manifestó que "mi molestia hoy día es que vi videos del gobernador con el barro hasta la rodilla, (supuestamente) rescatando personas, pero yo no he visto al gobernador (en la emergencia). Francamente, molesta que esta emergencia y esta catástrofe se utilice para venir a sacarse fotografías y hacer videos".

Investigación penal y responsabilidades

Consultado por la investigación que lleva adelante la Fiscalía para determinar eventuales responsabilidades en el aluvión, Orrego dijo que corresponde esclarecer si se adoptaron las medidas preventivas necesarias y si se realizaron las inversiones requeridas.

El gobernador indicó que desconoce el contenido de el informe emitido por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y las comunicaciones que estos organismos pudieron mantener con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y el municipio.

Asimismo, planteó que "es súper importante que se transparenten todos los estudios e informes que hay sobre la cordillera de Santiago, tanto del Sernageomin como por parte de la DOH".