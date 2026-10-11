"La caca a nosotros": Vecinos critican depósito de residuos del aluvión en Parque Anakena

Vecinos cercanos al Parque Anakena criticaron que se utilice ese sector para el traslado y depósitos de residuos retirados desde la zona afectadas por el aluvión ocurrido en Las Condes, una medida temporal adoptada por el municipio.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Las Condes indicó que el "traslado de residuos a Playa Anakena es una medida de emergencia temporal que se extenderá hasta más tardar el miércoles".



"Esto no representa riesgos para la salud de los vecinos de la zona. No son escombros", aseguró la entidad comunal.

No obstante, la medida causó molestia entre los vecinos del sector, manifestaron su preocupación a Cooperativa debido a los malos olores y la congestión vehícular.

"No sé cuál es el motivo de que lo tengan que ir a dejar aquí. A lo mejor no hay ni un lugar, no sé, pero es que de verdad que es molesto, sobre todo en el día cuando está todo seco, ya que hay un polvo en todos lados, es respirar puro polvo", cuestionó una residente.

En tanto, otra vecina arremetió contra la jefa comunal de Las Condes, Catalina San Martín: "La alcaldesa le saca la mierda a otro y nos viene a dejar la caca a nosotros. La alcaldesa toda la vida ha sido de los ricos, la alcaldesa a los pobres nunca nos ha tomado en cuenta", expresó.

Asimismo, automovilistas y peatones acusan una "odisea" para desplazarse debido a los constantes atochamientos provocados por el flujo incesante de camiones pesados que llegan continuamente a descargar los restos del aluvión.