Tópicos: País | Desastres naturales | Inundaciones

Gobierno activa bonos directos y respaldo a emprendedores para afectados en Maipú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Lo que corresponde es hacernos cargo de la emergencia", dijo el Presidente Gabriel Boric, que anunció un aporte económico en las cuentas RUT de los vecinos que sufrieron con las inundaciones.

El Mandatario destacó la situación de comerciantes y trabajadores independientes que perdieron su sustento, gestionando desde Corfo y Sercotec ayuda para el fomento productivo en la zona dañada.

 ATON

La autoridad máxima del país recorrió las 1.100 casas afectadas en sectores como El Conquistador con Los Planetas, constatando los serios deterioros causados por el evento climático.

El Presidente Gabriel Boric visitó este lunes la capitalina comuna de Maipú, una de las más golpeadas por las inesperadas lluvias que afectaron a Santiago el fin de semana, con el objetivo de coordinar y anunciar medidas de apoyo directo a los vecinos.

En la visita, que incluyó un recorrido por las viviendas dañadas y un encuentro con el alcalde de Maipú,Tomás Vodanovic, y el delegado presidencial subrogante, Andrés Hidalgo, el Mandatario constató en terreno los daños que afectaron a más de 1.100 viviendas.

Tras reunirse con los vecinos de Avenida El Conquistador con Los Planetas, Boric confirmó la entrega de un aporte económico directo para las familias mediante Ficha FIBE.

Diversos puntos de recolección en centros comerciales ya reciben donaciones de alimentos no perecibles, productos de higiene personal y artículos para animales domésticos en beneficio de los residentes. (FOTO: ATON)

"Lo que nos corresponde como gobierno es hacernos cargo de la emergencia. Yo estuve con las familias ahora en sus casas, y el sábado en la madrugada va a estar depositado (el dinero) en las cuentas RUT de los vecinos afectados que se les realizó la ficha FIBE", anunció el jefe de Estado.

En esta línea, detalló que se trata de "un aporte en dinero según el grado de afectación que haya tenido la vivienda" y cuyo objetivo es "poder apoyar a la recuperación de enseres, que es lo principal que se perdió".

"Además, hay otra situación que nos comentaban: vecinos perdieron de una u otra manera sus fuentes de trabajo. Veíamos una señora, por ejemplo, que tenía una pastelería, que perdió sus implementos de trabajo. Otra persona que trabajaba con su auto colectivo (y resultó afectado)", comentó.

Frente a este tipo de casos, Boric anunció que hablará "con el Ministro de Energía para que ese tipo de apoyos que son desplegados desde Corfo, Sercotec, sean también para apoyos productivos en Maipú".

Se instruyó al Ministro de Energía para que explore nuevas vías de respaldo que permitan a los pequeños comerciantes y prestadores de servicios retomar sus labores esenciales. (FOTO: ATON)

Centros de acopio y donaciones

En tanto, ya se encuentran operativos varios centros de acopio para las familias afectadas en centros comerciales como Arauco Maipú, Pumay y Patio Outlet.

En estos puntos se estarán recogiendo alimentos para mascotas, artículos de aseo para el hogar, útiles de aseo personal y alimentos no perecibles.

