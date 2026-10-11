Las Condes ampliará perímetro ante lluvias similares a las del jueves

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, anunció que este lunes se ampliará el perímetro de restricción de circulación en la zona afectada por el aluvión en Las Condes, ante el pronóstico de lluvias que, según informó, tendrán características similares a las del jueves 8 de octubre.

La medida busca proteger a los vecinos y facilitar los trabajos de emergencia en San Carlos de Apoquindo, donde se produjo la remoción en masa. La alcaldesa Catalina San Martín llamó a los voluntarios a no acudir mañana y pidió mantener despejadas las vías por donde pasó el aluvión.

"Lo ideal es que no haya ni un vehículo, ni una persona transitando cuando comiencen las lluvias. Y que tampoco existan vehículos estacionados por las vías por donde sabemos que pasó el aluvión", afirmó la jefa comunal.

Un perímetro mayor para el lunes

Codina explicó que las restricciones actuales afectan principalmente a la zona cero, en el perímetro entre avenida El Alba y Quebrada Honda, incluidas las calles transversales afectadas.

El mapa difundido por la Municipalidad de Las Condes para este domingo contempla tramos de Camino El Alba, General Blanche y diversas vías transversales, con el objetivo de permitir el desplazamiento de maquinaria y acelerar la remoción de barro y escombros.

Para el lunes, las restricciones se extenderán a un área mayor, cuyos límites serán definidos en un Cogrid convocado para este domingo a las 18:00.

El delegado señaló que, durante una mesa técnica, Meteorología les informó que mañana, "a la misma hora que se produjo el evento del 8 de octubre, también vamos a tener precipitaciones de muy similares características".

Los cierres de este domingo contemplan excepciones para garantizar el acceso a servicios básicos, como clínicas y supermercados. Codina explicó que la medida también busca evitar el "turismo de catástrofe", luego de que vehículos estacionados obstaculizaran el paso de maquinaria durante el sábado.

Llaman a no acudir como voluntarios el lunes

San Martín precisó que este domingo los voluntarios particulares pueden ingresar a pie, pero no hay una convocatoria municipal ni buses disponibles desde Metro Los Dominicos.

Para el lunes, en cambio, el municipio no trabajará con voluntarios, debido a las precipitaciones previstas y a la necesidad de resguardar su seguridad.

"Mañana tampoco vamos a trabajar con voluntarios de la municipalidad, porque mañana es el día de las lluvias y tenemos que estar preparados para enfrentar las lluvias", sostuvo.

La alcaldesa llamó a respetar las instrucciones de Carabineros, militares y funcionarios desplegados en el sector, y pidió a los vecinos salir de la zona cuando comiencen las precipitaciones.

Asimismo, aclaró que las medidas corresponden a restricciones preventivas de circulación y que no existe una prohibición general de ingreso de personas, al no estar vigente un estado de excepción. La comuna fue declarada zona afectada por catástrofe tras la emergencia.

Desagüe obstruido demoraría al menos 10 días en despejarse

Una de las principales preocupaciones es la obstrucción de uno de los cajones que permiten evacuar el agua de la quebrada, debido a la presencia de piedras de gran tamaño.

Según Codina, los análisis técnicos indican que retirar ese material demoraría al menos 10 días, por lo que las nuevas lluvias se enfrentarían con solo uno de los cajones habilitado.

El delegado indicó que se coordina la participación del director nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas en el Cogrid para abordar esta situación.

Mientras tanto, equipos municipales, militares y de emergencia mantienen las labores de despeje. Las autoridades buscan retirar la mayor cantidad posible de material antes del lunes, para evitar que el barro y los escombros se sumen al agua de las nuevas precipitaciones.