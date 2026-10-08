Aluvión en Las Condes: ¿Qué implica la declaración de zona afectada por catástrofe?

El Gobierno declaró este jueves como zona afectada por catástrofe a la comuna de Las Condes, tras el aluvión que dejó al menos seis personas lesionadas.

Esta disposición facilita la respuesta del Estado, permitiendo adoptar medidas administrativas extraordinarias, dentro del marco legal, para agilizar la atención de la emergencia y la recuperación de los sectores afectados.

Además, mejora la coordinación de recursos y servicios, facilitando la acción conjunta de los organismos públicos para atender a las personas, despejar vías, retirar escombros y recuperar infraestructura.

El delegado presidencial regional, Germán Codina, queda a cargo de coordinar y ejecutar los programas de recuperación que determine el Gobierno, en colaboración con la municipalidad, la que es responsable del levantamiento de información a través de fichas.

Esta normativa también ratificar determinadas medidas excepcionales adoptadas durante las primeras horas de la emergencia. Permite activar levantamiento de daños vía ficha FIBE, para determinar y entregar apoyo temprano estatal a los hogares.

Sin embargo, desde el Ejecutivo detallaron que no se trata de un estado de excepción constitucional y que no implica restricciones generales a las libertades de las personas ni despliegue militar obligatorio.