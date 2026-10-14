Ñuñoa y Providencia retomarán las clases este jueves en la mayoría de sus recintos educativos

Las municipalidades de Ñuñoa y Providencia informaron que gran parte de los establecimientos educacionales en los que se habían suspendido las clases este miércoles volverán a recibir a sus alumnos este jueves.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, informó que ocho colegios municipales de la comuna retomarán las clases este jueves 15 de octubre, tras las intensas lluvias y tormentas eléctricas que provocaron daños e inundaciones en distintos sectores de la capital.

"Ya los tenemos todos limpios con excepción de tres: el colegio El Vergel, el jardín infantil El Aguilucho y nuestra Escuela de Lenguaje (Abelardo Iturriaga). Todos los demás, los otros ocho colegios y liceos, van a tener clases el día de mañana", señaló el jefe comunal.

Bellolio indicó que los equipos municipales continúan trabajando para "recuperar algunos servicios municipales, como, por ejemplo, la licencia de conducir" y habilitar los espacios que todavía presentaban problemas.

"Nuestros Cesfam ya están operando ahora por la tarde. Con excepción del Cecosf Andacollo, que queda muy cerquita, y de la farmacia (ProviSalud) de los Leones, todo lo demás ya está operativo. Nuestros recintos deportivos ya están operativos y esperamos durante el transcurso del día también que el tercer subterráneo de la Municipalidad quede libre y dispuesta", precisó.

Ñuñoa reanudará clases en 15 recintos educacionales

Respecto a Ñuñoa, 15 establecimientos retomarán sus actividades también para este jueves, según consignó Emol.

Los recintos son la Escuela Benjamín Claro Velasco, el Liceo José Toribio Medina, el Liceo Lenka Franulic, la Escuela Eduardo Frei Montalva, el Liceo República de Siria (ambas sedes), la Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen, la Escuela Juan Moya Morales, la Escuela Intercultural Kallfü Mapu, el Colegio Bicentenario TP República Argentina, el Liceo Brígida Walker, el Liceo Carmela Silva Donoso, el Liceo Augusto D'Halmar, el Colegio Hellen Keller, el Colegio Amapolas y el jardín infantil Naranjitas.

Para el lunes 19 de octubre, en tanto, se reanudarán las clases en la Escuela Básica José Toribio Medina, la Escuela República de Francia, la Escuela República de Costa Rica, el Colegio Aurora de Chile, el Jardín Infantil Manzanilla y el Jardín Infantil Caballito Azul.