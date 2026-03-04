Comenzó la inscripción a la PAES de Invierno 2026 para la admisión 2027

El proceso de inscripción para la PAES de Invierno 2026, correspondiente a la admisión 2027, comenzó este miércoles 4 de marzo a las 09:00 horas y se extenderá hasta el martes 17 de marzo a las 13:00 horas, o hasta que se completen los 50 mil cupos disponibles.

La postulación se realiza a través de las plataformas demre.cl y acceso.mineduc.cl, y está dirigida exclusivamente a egresadas y egresados de enseñanza media de 2025 o años anteriores que cuenten con Licencia de Enseñanza Media, certificado anual de curso de egreso o reconocimiento de estudios en el extranjero.

La rendición de la PAES de Invierno se realizará los días lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio, mientras que los resultados se entregarán el 17 de julio.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, señaló que "la aplicación por quinto año consecutivo de la prueba en invierno la consolida como una opción valorada por las personas que desean ingresar a la educación superior y que reduce la ansiedad que este proceso conlleva, ya que tienen dos oportunidades al año para rendir esta prueba que es un requisito para el ingreso a las universidades del Sistema de Acceso".

Los puntajes válidos para postular a las universidades adscritas al Sistema de Acceso centralizado en la admisión 2027 serán los obtenidos en las PAES de invierno y las regular rendidas en 2025 y 2026. Esto permite a las y los postulantes combinar sus mejores resultados en cada prueba.

Los interesados podrán inscribir entre una y cinco pruebas. El valor dependerá de la cantidad seleccionada: una prueba cuesta $17.500; dos pruebas, $32.000; y tres o más pruebas, $46.500. Además, quienes inscriban la PAES de Competencia Matemática 1 (M1) podrán agregar sin costo la PAES de Competencia Matemática 2 (M2), y viceversa.

Al momento de la aplicación solo se podrán rendir las pruebas previamente inscritas.

El jefe del Área de Relaciones Institucionales del DEMRE de la Universidad de Chile, Claudio Vargas, llamó a informarse sobre si la carrera que quieren estudiar solicita la PAES de Matemática 2 (M2).

"Es importante que revisen, como referencia, la lista preliminar de carreras que exigen rendir la PAES M2, para que la inscriban. Mucho ojo, porque en la Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones, que se publicará el 24 de septiembre de este año, se pueden sumar otras carreras que soliciten esta prueba, por eso, para los interesados en estudiar carreras vinculadas con la matemática, la ciencia, la tecnología, la ingeniería e incluso la salud es mejor inscribirla y asegurarse", insistió.

Los temarios oficiales se encuentran disponibles desde el 23 de enero en el sitio web del DEMRE para apoyar la preparación de las y los postulantes.