Presidente Boric felicitó por teléfono a alumnos destacados en la PAES: "Eres seca"

El Presidente Gabriel Boric junto con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llamaron por teléfono a estudiantes que obtuvieron puntajes sobresalientes en la última Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), para felicitarlos por sus resultados.

El contacto quedó registrado en un video difundido por el propio Mandatario en sus redes sociales, donde se le escucha felicitar directamente a una de las alumnas destacadas.

"¿Sospechas por qué te llamo o no? Te llamo para felicitarte, para decirte que eres seca, que te fue muy bien en la PAES", dijo mandatario.

En otro momento se pueden escuchar los gritos de emoción de los familiares de un joven, al contarles que acaba de ser invitado por el ministro de Educación para compartir un desayuno junto al Presidente en La Moneda.

"Mis felicitaciones a todos quienes alcanzaron los resultados que esperaban. Estoy seguro de que aportarán al país desde lo que su corazón los impulse estudiar. Mi reconocimiento y cariño también para quienes no les fue como esperaban y seguirán buscando oportunidades para su futuro. Sepan que su historia recién comienza", escribió Boric en redes sociales.

Cabe recordar que desde las 08:00 horas de este lunes 5 de enero se encuentran disponibles los puntajes generales de la PAES en los sitios acceso.mineduc.cl y demre.cl, mientras que a partir de las 09:00 se dio inicio al proceso de postulación a las universidades adscritas al sistema de Acceso Mineduc, el que se extenderá hasta el jueves 8 de enero a las 13:00 horas.

Para revisar los resultados, los postulantes deben ingresar con su RUT y contraseña a las plataformas oficiales del Ministerio de Educación o del DEMRE, donde también se podrá realizar el proceso de postulación dentro de los plazos establecidos.