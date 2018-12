El desalojo del Centro de Padres del Liceo 1 Javiera Carrera podría llevarse a cabo el próximo miércoles 26 de diciembre tras una serie de diálogos entre la representantes de la Dirección de Educación Municipal de Santiago y Carabineros con la directiva.

Durante la jornada de este sábado, se vivieron momentos de tensión luego que llegaran funcionarios municipales que pretendían realizar el desalojo del establecimiento. Hasta el lugar llegó personal de Carabineros de la 3° Comisaría de Santiago luego que los apoderados del 133.

Según la presidenta y representante legal de la organización, Isabel Astudillo, "vinimos a trabajar a nuestras oficinas, que son dependencias que están hace más de 56 años en el liceo, y estábamos en eso, cuando se acercan aparentemente funcionarios municipales -porque no se quisieron acreditar- a hacer desalojo de nuestras oficinas".

"No es llegar y moverlo, tenemos un espacio considerable que no se puede llegar y tomar un par de libros y meterlos en un estante, como en algún momento la directora dijo que podía facilitarlos, entonces no es una acción inmediata", agregó.

Días antes de la situación, de forma anticipada, la directiva de los apoderados sostuvo conversaciones para establecer una fecha que inicialmente vencía el 30 de noviembre.