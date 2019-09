Comisión de Educación revisa proyecto para evitar "rankings" de resultados Simce

La Comisión de Educación del Senado está revisando un proyecto que busca evitar la elaboración de rankings o la individualización de los resultados del Simce para que solo se pueda acceder a la información por zona geográfica -es decir por región, provincia y comuna-.

La iniciativa fue planteada por el senador Carlos Montes (PS) junto a otros parlamentarios entre los que está Alejandro Guillier.

En este sentido, el objetivo es eliminar los rankings para que esté enfocado en la mejora del nivel educativo y no en la competencia entre los establecimientos, por ejemplo, mediante la página del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

"Los profesores sienten que ellos no tienen creatividad con esta forma de evaluar, ellos son un instrumento. Todo esto está en la lógica del ranking, la lógica de la competencia y tuvo mucho que ver con el sistema de financiamiento compartido", explicó el senador Montes.

En ese sentido, agregó que, por ejemplo, "todos los colegios de La Florida y también de Puente Alto, lo que se decía es 'este colegio tiene tal prueba Simce y por lo tal, cobraba tanto'".

"Yo creo que aquí, además del instrumento mismo que no evalúa bien, que no recoje bien, está el uso del instrumento. Todos queremos evaluar, si el problema no es evaluar o no, sino el problema es hacer una evaluación que realmente potencie el trabajo de los establecimientos", manifestó Montes.

Molestia del Mineduc

Al respecto, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, reaccionó molesta y tanto ella como su subsecretario, Raúl Figueroa, tuitearon en contra de la iniciativa.

Y mientras tanto nosotros trabajando para que en educación haya + información y no menos; + transparencia y no menos. https://t.co/KC3yXpF8oV — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) September 3, 2019

En ese sentido, Cubillos manifestó que "nosotros vamos a defender siempre el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos, y para poder ejercer en plenitud el derecho a elegir necesitan más información y no menos información".

En esa línea, aseguró que "por lo tanto, no compartimos que a los padres se les quiera entregar menos información sobre la calidad de los colegios de Chile", aseguró Cubillos.

"Ellos quieren saber si sus hijos están aprendiendo lo que tienen que aprender", agregó.

La misma Comisión de Educación del Senado mañana votará otro proyecto que preocupa a algunos apoderados y que dice relación con la eliminación de las notas numerales de 1 a 7 en la educación básica.